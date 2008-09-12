ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت آماده جابجایی 4/1 میلیون دانش آموز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی افزود: از دوم مهر ماه یکباره 25 درصد به سفرهای درونشهری تهران اضافه می‌شود که افزایش تصاعدی مشکلات مربوط به ترافیک را به دنبال دارد که هر سال در این موقع از سال شاهد آن هستیم.

وی افزود: به منظور کاهش آثار و عوارض ناشی از سفرهای درونشهری، از اوایل مردادماه ستاد استقبال از ماه مبارک رمضان و مهرماه در این معاونت تشکیل شده است.

تشکری هاشمی ، جلوگیری از بروز شوک جدی به ترافیک تهران در آغاز سال جدید تحصیلی را نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های دست‌اندرکار و همراهی تک تک شهروندان دانست و اظهار کرد: به این منظور سعی کرده‌ایم با تعیین تکالیف و وظایف هر دستگاه، حداکثر توانمندی‌ آن‌ها در جهت کاهش مشکلات ترافیک مورد استفاده قرار گیرد.

معاون شهردار تهران شناسایی و اعلام نقاط آسیب‌خیزو مشکل‌زا در زمینه تصادفات رانندگی و مشکلات ترافیکی با استفاده از تجارب سال گذشته و بررسی وضوع موجود را از جمله اقدامات انجام شده برشمرد و اضافه کرد: اعضای ستاد مهر رمضان با حضور در مرکز کنترل ترافیک از نزدیک در جریان وضعیت ترافیک سطح شهر قرار می‌گیرند.

تشکری هاشمی با اشاره به برخی تدابیر و تمهیدات که از سوی مدیریت شهری برای بازگشایی مدارس پیش‌بینی شده، تصریح کرد: ناوگان حمل و نقل شهری در سه بخش اتوبوسرانی، مترو و تاکسیرانی آماده ارائه خدمات هرچه بهتر و بیشتر به شهروندان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس در خطوط اتوبوسرانی مشغول به فعالیت هستند ادامه داد: با آماده سازی اتوبوس‌های فرسوده و بازسازی اتوبوس‌های دارای نقص فنی و نیز بکارگیری اتوبوس‌های واحد گشت، ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی برای دوم مهرماه تا 7 هزار و 300 دستگاه اتوبوس افزایش خواهد یافت.

معاون ترافیک شهردار تهران با تاکید بر این که مشکل جایگاه‌های گاز CNG از عمده ترین مشکلات ناوگان اتوبوسرانی بشمار می‌آید، خاطرنشان کرد: البته 60 درصد ظرفیت غیرفعال اتوبوس‌های گازسوز به علت معضل سوخت‌گیری،‌ اخیرا به 40 درصد کاهش یافته و با قولی که داده شده امیدواریم برای دوم مهر ماه مشکلی بابت جایگاه‌های گاز CNG نداشته باشیم.

تشکری هاشمی، برنامه‌ریزی برای افزایش 8 تا 10 درصد به میزان جابجایی شبکه مترو را از جمله برنامه‌های ارتقای ظرفیت ناوگان حمل و نقل شهری در آغاز سال جدید تحصیلی برشمرد و گفت: 88 هزار دستگاه تاکسی که بخشی از آنها در قالب 38 شرکت خصوصی تحت پوشش تاکسیرانی فعالیت می‌کنند، برای دوم مهرماه آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی با تاکید بر استفاده از خوردوهای مجاز به عنوان سرویس مدارس، یادآور شد: تاکسی‌هایی به منظور فعالیت در سرویس مدارس بکار گرفته می‌شوند که صحت و کیفیت آنها از طریق معاینه فنی به تایید رسیده و دارای بیمه کامل سرنشین باشند، ضمن اینکه صلاحیت و سلامت رانندگان آنها نیز مورد تایید قرار گرفته باشد.

رئیس ستاد مهر رمضان در پایان از مسئولان مدارس و اولیای دانش آموان خواست صرفا از تاکسی‌هایی که به عنوان سرویس مدارس با نرخ مصوب شورای شهر در نظر گرفته شده، استفاده کنند و از سپردن فرزندان خود به خودروهای متفرقه و فاقد مجوز جدا خودداری کنند.