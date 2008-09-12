به گزار خبرگزاری مهر، این اثر یکی از کم‌نظیر ترین نسخ چاپی است که در نمایشگاه قرآن عرضه می‌شود.

این مصحف ارزشمند شامل ویژگیهایی چون ترنج و شمسه‌های تزئینی، طراحی کتیبه های متعدد و مجلل برای سر سوره ها و نیز سه نوع فهرست با تذهیبهای مرصع و فاخر است.