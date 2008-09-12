به گزار خبرگزاری مهر، این اثر یکی از کمنظیر ترین نسخ چاپی است که در نمایشگاه قرآن عرضه میشود.
این مصحف ارزشمند شامل ویژگیهایی چون ترنج و شمسههای تزئینی، طراحی کتیبه های متعدد و مجلل برای سر سوره ها و نیز سه نوع فهرست با تذهیبهای مرصع و فاخر است.
نفیسترین مصحف کلام وحی و تنها نمونه چاپی قرآن مجید به خط زیبای ریجان اثر استاد "بهرام سالکی" در نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم عرضه میشود.
به گزار خبرگزاری مهر، این اثر یکی از کمنظیر ترین نسخ چاپی است که در نمایشگاه قرآن عرضه میشود.
این مصحف ارزشمند شامل ویژگیهایی چون ترنج و شمسههای تزئینی، طراحی کتیبه های متعدد و مجلل برای سر سوره ها و نیز سه نوع فهرست با تذهیبهای مرصع و فاخر است.
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