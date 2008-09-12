خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب : این کتاب نخستین بار در سال 1936 میلادی با عنوان انگلیسی history of early iran منتشر شد که می توان آن را "تاریخ اوایل ایران" یا "تاریخ ایران نخستین" ترجمه کرد. کتاب کمرون در واقع بازنمایی سپیده دم تاریخ ایران است و از دورانی سخن می گوید که هنوز در ایران ناشناخته باقی مانده است.

نویسنده در پیشگفتاری که بر این کتاب نوشته با اظهار تاسف از نبود اثر یگانه ای که به طور جامع به تاریخ فلات ایران پیش از استیلای کوروش بر این سرزمین پرداخته باشد آورده است : این امر بسیار مایه تاسف است زیرا هیچ پژوهشگر جدی خاور نزدیک باستان نمی تواند تاریخ عیلام را که بخشی از فلات ایران است نادیده بگیرد. به همین خاطر کوشیده ام معلوماتی را درباره تاریخ نخستین عیلام و ایران به دست دهم.

کتاب "ایران در سپیده دم تاریخ" دارای 12 بخش با عناوین زیر است: سرزمین و مردم ایران، مراحل نخستین دوره تاریخی، فرمانروایان بابل و شاهان سیماش، پیامبران عیلام، سیماش و شوش، میان پرده کاسیها، شاهان انزان و شوش، شکوه امپراطوری عیلام، هند و ایرانیان در کوههای زاگرس، پادشاهی عیلام جدید، سرکرده های مادی و پارسی، زوال عیلام و مادها و پارسیان.

این کتاب همچنین در پنج جدول موضوعات کتاب را به اختصار توضیح داده است.