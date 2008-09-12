پیوستن کی یف و تفلیس به ناتو ارزش جنگ را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی، سارا پیلین، معاون اول مک کین با تاکید بر دخالت آمریکا در مناقشه قفقاز گفت: حتی به قیمت دخالت نظامی آمریکا در صورت حمله روسیه به کی یف و تفلیس، درخواست اوکراین و گرجستان برای پیوستن به ناتو باید عملی شود.

وی دفاع آمریکا از تفلیس و کی یف را در مقابل حمله نظامی احتمالی روسیه همکاری با متحدان واشنگتن در ناتو دانست.

معاون مک کین همچنین تاکید کرد: با افزایش ناآرامی ها در پاکستان، لازم است ایالات متحده به اسلام آباد نیروی نظامی اعزام کند.

پیلین درباره برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران هم مدعی شد: واشنگتن نباید به تهران اجازه رسیدن به فناوری هسته ای را بدهد.

وی با تکرار اتهامات بی اساس دیگر مقامات آمریکایی علیه ایران ادعا کرد: دستیابی ایران به سلاح هسته ای نه تنها باعث قدرت یافتن این کشور، بلکه باعث قدرت یافتن گروههای تروریستی تحت حمایت ایران خواهد شد.

نامزد معاون اولی ریاست جمهوری آمریکا خواستار فشار بر ایران به منظور توقف برنامه های هسته ای این کشور شد.

ایران همواره بر صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای خود تاکید کرده و تمام فعالیت های هسته ای آن تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای انجام می گیرد.

دموکرات ها همواره انتخاب پیلین به عنوان معاون اول جمهوریخواهان را یک نقطه ضعف بزرگ برای آنان عنوان کرده اند و معتقدند او بی تجربه ترین نامزد معاون اولی ریاست جمهوری آمریکاست.