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۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۱۷

برنامه خاموشیهای احتمالی شهر تهران در هفته آینده اعلام شد

برنامه خاموشیهای احتمالی شهر تهران در هفته آینده اعلام شد

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه خاموشیهای احتمالی هفته آینده از 23 تا 29شهریورماه جاری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، این برنامه به منظور کاهش مشکلات ناشی از خاموشیهای احتمالی اعلام شده و در هفته آینده نیز مانند هفته های قبل ثابت خواهد بود.

براساس برنامه خاموشیها بدین شرح است: از ساعت 0 تا 2 بامداد گروههای 6،5،4 ساعت 2 تا 4 بامداد گروه های 7و8 ازساعت 4 تا 6 صبح گروه 9، ازساعت 6 تا 8 صبح گروه های 10 و 11 ، ازساعت 8 تا 10 صبح گروه یک ازساعت 10 تا 12 ظهر گروه های 2و3، ازساعت 12 تا 14بعد ازظهرگروه های 4و5 ، از ساعت 14 تا 16 عصر گروه های 6و7 ، ازساعت 16 تا 18 عصر گروه های 8و9 ، ازساعت 18 تا 20 عصر گروه 10 ، ازساعت 20 تا 22 شب گروه های 11و یک ، از ساعت 22تا 24 نیمه شب گروه 2و3 .

شهر تهران در این جدول به 11 گروه تقسیم شده و تعداد نوبت خاموشی احتمالی در هر یک از مناطق تهران با فرض بیشترین محدودیت و مصرف برق است.

به شهروندان توصیه شده که پس از بروز خاموشی در حد امکان وسایل برقی را از مدار برق خارج و پس از برقراری مجدد برق ، نسبت به برقرار کردن وسایل برقی اقدام کنند.

کد مطلب 748125

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