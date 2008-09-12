کاسترو "جایزه انسانیت" آفریقای جنوبی را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای میراث ملی آفریقای جنوبی پنجشنبه شب اعلام کرد: "فیدل کاسترو" اولین شخصیت غیرآفریقایی و سومین رئیس جمهوری سابق کشوری است که این جایزه با ارزش را دریافت می کند.

جایزه انسانیت آفریقای جنوبی در سال 2006 میلادی به "نلسون ماندلا" رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی و در سال گذشته میلادی به "کنت کائوندا" رئیس جمهوری زامبیا اعطا شد.

این جایزه به شخصیت هایی اعطا می شود که در راه ارزش های انسانی فلسفه اوبونتو گام برداشته اند.

شورای میراث آفریقای جنوبی در بیانیه ای تاکید کرد که میهن پرستان کوبایی در دوران رهبر سابق این کشور، خونشان را در راه مبارزه با استعمار و آزادی کشورهای آفریقایی نثار کرده اند.

‌آفریقای جنوبی زادگاه حقیقی فلسفه اوبونتو است. کلمه اوبونتو برگرفته از زبان‌های بومی مانند ‌Zulu و ‌Xhosa است. معنای تحت ‌اللفظی اوبونتو " انسانیت به ‌واسطه دیگران " است. اوبونتو بر زندگی مسالمت آمیز نژادهای مختلف در کنار یکدیگر تاکید دارد.