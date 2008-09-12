به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهدی چمران که صبح امروز به همراه دکتر حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران و همچنین مهندس محسن هاشمی، مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه در محل کارگاه امتداد خط یک مترو تهران در خیابان شریعتی حضور یافته بود، افزود: با توجه به اینکه بررسی ها و پیش بینی ها نشان از آن داشت که بهتر است این بخش از توسعه خط یک مترو به صورت باز و از بالا انجام شود، خیابان شریعتی مسدود شد تا با امنیت کامل کار در این بخش به پیش رود.

وی گفت: اقدامات با سرعت مطلوب در حال انجام است و تا پایان شهریورماه جاری مسیر خیابان شریعتی بازگشایی می شود.

چمران به قنات های موجود در این مسیر اشاره کرد و افزود: همزمان با احداث تونل های مترو به موازات آنها ، تونل هایی برای هدایت آب قنات ها و سایر آبهای زیرسطحی ایجاد می شود که در محدوده خیابان شریعتی نیز این اقدام صورت گرفته است.

مهندس محسن هاشمی، مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه نیز در این بازدید ضمن قدردانی از حضور رئیس شورای شهر تهران ، اظهارداشت: هم اکنون توسعه شمالی خط یک مترو تهران در خیابان میرداماد تا تجریش در حال اجرا بوده و از جنوب به قیطریه رسیده و از شمال نیز به سمت قیطریه در حال احداث است.

وی با اشاره به اینکه محل مسدود شده در خیابان شریعتی برای ساخت ایستگاه در نظر گرفته شده است، گفت: از ابتدای طرح این گونه برنامه ریزی شده بود که تونل از زیر و هفت ایستگاه این خط از رو ساخته شود.

هاشمی تصریح کرد: امیدواریم تا پایان شهریور ماه جاری مسیر مسدود شده را بازگشایی کنیم تا تسهیل در رفت و آمد شهروندان میسر شود.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با تاکید بر اینکه هیچ خطری ساکنان و کسبه منطقه را تهدید نمی کند، گفت: با لرزه نگاری هایی که به صورت مداوم صورت می گیرد هرکجا که احتمال نشست زمین باشد اقدام به ایمن سازی محیط و سپس ریزش خاک خواهیم کرد که این اقدام با هدف پیشگیری از وقوع خطرات احتمالی صورت می گیرد.