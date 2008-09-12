مرمت برج آزادی پس از تایید سازمان میراث فرهنگی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الله ملاصالحی اظهار داشت: این سفال ها در زمان ساخت برج آزادی از خارج از ایران وارد شده و اگر بتوان آن را مجددا فراهم کرد از همان نوع سفال استفاده خواهد شد.

وی افزود: در صورت عدم امکان تهیه این نوع سفال، ‌سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید در خصوص امکان استفاده از مواد جدید اعلام نظر کند.

ملاصالحی همچنین با بیان اینکه پیگیر شستشوی بنای برج نیز هستیم، گفت: سعی مان بر این است بعد از بستن داربست برای انجام مرمت ،‌ کار شستشو را نیز انجام داده تا هزینه‌ ها کاهش یابد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه مرمت برج آزادی کار حساسی است، به مواد مورد استفاده برای شستشوی برج اشاره کرد و اظهار داشت: مواد مختلفی برای شستشوی برج وجود دارد اما از موادی استفاده خواهیم کرد که به بنای آن آسیب نرساند.