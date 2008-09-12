بررسی قانون بومی گزینی کنکور به صورت فوریت در مجلس

اسفندیار اختیاری کسنویه یزد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتیجه بررسیهای مجلس درباره کنکور 87 و اعتراضات داوطلبان گفت: "قرار شد با انتشار کارنامه ها یکبار دیگر نتایج کنکور 87 با توجه به کارنامه ها و جداول مربوط روز یک شنبه در کمیسیون آموزش مجلس مورد بررسی قرار گیرند. "

وی اظهار داشت: " پس از بررسی مجدد در صورت لزوم بررسی قانون بومی گزینی، این قانون به صورت فوریت در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مشکل داوطلبان معترض امسال نیز برطرف شود."

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: " از سوی دیگر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز به طور ضمنی به نمایندگان مجلس اعلام کرد که وضعیت علمی تمامی داوطلبان دارای رتبه زیر هزار مجددا مورد بررسی قرار می گیرد."