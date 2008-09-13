زمین خوردن شایع ترین حوادث دوران سالمندی است

دکتر صدیقه بیدکی با اشاره به آمارهای جهانی از افزایش حوادث دوران سالمندی به خبرنگار مهر گفت: آمارها نشان می دهد زمین خوردن سالمندان در تمام نقاط دنیا به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است که این موضوع می تواند نگران کننده باشد.

وی با اشاره به کنترل و درمان بیماریهای مزمن که منجر به افزایش طول عمر سالمندان شده است ، افزود: متاسفانه بروز حوادثی همچون سقوط و زمین خوردن ، بلای تازه ای است که جان سالمندان را تهدید می کند.

این متخصص طب سالمندی از زمین خوردن به عنوان چهاردهمین علت مرگ سالمندان در دنیا نام برد و گفت: شکستگی استخوان یک مشکل است و جوش نخوردن آن نیز مشکل بزرگتری که به آسانی موجب زمین گیر شدن سالمند می شود.

بیدکی با اشاره به اینکه 75 درصد حوادث سالمندان در خانه رخ می دهد، از زمین خوردن به عنوان شایع ترین حادثه که سلامت سالمندان را تهدید می کند ، نام برد و افزود: فرد سالمندی که دچار شکستگی استخوان ران شده است برای مدت طولانی و شاید برای همیشه دچار درد در ناحیه لگن و ناتوانی حرکتی شود.