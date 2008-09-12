کاهش حداقل سرمایه ثبتی مورد نیاز برای ایجاد بانک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور توسعه نهاد های مالی و پولی و گسترش بانکداری خصوصی و تسهیل روند ایجاد بانک های خصوصی ، بنابر پیشنهاد بانک مرکزی حداقل سرمایه ثبتی مورد نیاز برای ایجاد بانک در مناطق آزاد از 200 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان و در سرزمین اصلی از 350 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان کاهش یافت.

بانک مرکزی از سرمایه گذارانی که علاقه مند به سرمایه گذاری در صنعت بانکداری هستند و امکان تامین این حداقل سرمایه را دارند ، مجددا دعوت می کند برای اخذ موافقت اصولی به بانک مرکزی مراجعه کنند . سایر ضوابط و مراحل انجام کار از طریق مدیریت نظارت بر امور بانک های بانک مرکزی و سایت این بانک قابل دسترسی است .

محمود بهمنی دبیرکل بانک مرکزی در گفتگو با مهر از دریافت 53 درخواست برای تاسیس بانک توسط بانک مرکزی خبرداده و تصریح کرده است: بانک مرکزی از درخواست کنندگان تاسیس این بانکها کتبا دعوت به عمل آورد تا چنانچه تمایل داشته و پیگیر تقاضای خود هستند، برای مذاکره، دریافت مجوز و غیره اقدامات لازم را انجام دهند.

بهمنی با بیان اینکه تعداد زیاد بانک ایجاد بی نظمی نمی کند، بلکه این بی نظمی است که مشکل بوجود می آورد، اظهارداشته است: هم اکنون یکی از کشورهای همسایه ما دارای 136 بانک است، اما عملا نظم ایجاد کرده است، اما دو یا سه موسسه بی نظم به مراتب از 100 بانک مشکلات بیشتری به همراه دارند.