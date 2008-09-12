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۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۰۶

بیل کلینتون :

اوباما رئیس جمهور آینده آمریکاست

اوباما رئیس جمهور آینده آمریکاست

رئیس جمهور سابق آمریکا، باراک اوباما نامزد حزب دموکرات را برنده حتمی انتخابات ریاست جمهوری چهار نوامبر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا هماهنگ با هیلاری همسرش در حمایت از باراک اوباما گفت: من و همسرم کارهای لازم را برای حمایت از نامزد دموکراتها انجام خواهیم داد.

رئیس جمهور سابق آمریکا در پیش بینی نتایج انتخابات اعلام کرد: نامزد سیاه پوست انتخابات با رای قاطع مردم رئیس جمهور می شود.

هیلاری کلینتون در انتخابات درون حزبی دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از اوباما شکست خورد.

نامزدهای دو حزب عمده آمریکا یعنی جمهوریخواهان به رهبری جان مک کین و دموکراتها به رهبری اوباما روز چهار نوامبر به مصاف هم می روند.

کد مطلب 748151

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