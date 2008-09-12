الکسی دوم وضعیت سلامتی خود را مساعد اعلام کرد

الکسی دوم پاتریک کلیسای ارتدکس روسیه در دیدار با وزیر فرهنگ روسیه اعلام کرد که وضعیت سلامتی وی پس از بروز برخی مشکلات در طول فصل تابستان امسال بهبود یافته است. پاتریاک روسیه یادآور شد که در طول دوره برگزاری شورای اسقفها با دشواریهای بسیاری روبه رو بوده که در کنار مسائل سلامتی خود نگران موانعی بوده که در راه وحدت کلیسا به وجود آمده بود.

دعای تبتی‌ها برای سلامتی رهبر معنوی خود

هزاران نفر از راهبان و راهبه‌های بودایی تبت در شهر دارمسالا و شهر شیملا در ایالت هیماچال پرداش هندوستان برای سلامتی و زندگی طولانی رهبر معنوی بودائیان تبت دعا کردند و علت آن را به کسالت دالایی لاما در چند هفته اخیر نسبت دادند. این مراسم و دعاهای ویژه در دهمین روز از هفتمین ماه تقویم تبتی برگزار شد که در نظر تبتیها خوش‌یمن و فرخنده محسوب می‌شود.

سخنرانی پاپ در همایش " دنیای فرهنگ" فرانسه

پاپ بندیکت شانزدهم در همایش " دنیای فرهنگ" که امروز 12 سپتامبر ( 22 شهریورماه) در کالج برناردینز، فراسنه، برگزار می‌شود سخنرانی خواهد کرد. براساس اظهارات سخنگوی واتیکان، پاپ متن این سخنرانی را شخصاً به زبان آلمانی نوشته و پس از آن به زبان فرانسه ترجمه شده است و قسمت عمده آن به رابطه عقل و ایمان اختصاص دارد. سخنگوی واتیکان محل این همایش را که با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا، یونسکو و متفکران دنیای علم و هنر و تفکر برگزار شده به واسطه تاریخ آن نمادین توصیف کرد. این کالج در سال 1245 توسط یک راهب فرقه "سیسترشن" به درخواست پاپ اینوسنت چهارم برای احیای کلیسا از طریق تعلیم و تعلم ساخته شد.

مجمع چاپ و نشر قرآن ملک فهد مؤسسه اسلامی سال

جایزه بین‌المللی قرآن کریم امارات از انتخاب مجمع ملک فهد به عنوان مؤسسه اسلامی سال خبر داد و گفت: با توجه به اینکه این مجمع نقش مهمی در خدمت رسانی به قرآن کریم دارد، این مرکز جایزه‌ای را که حدود 1 میلیون درهم است به خاطر تلاشهایی که در راستای چاپ و نشر قرآن، ترجمه قرآن، بر آورده کردن نیازهای مسلمانان در داخل و خارج از کشور و اهتمام به مطالعات اسلامی داشته، به مجمع چاپ و نشر قرآن ملک فهد اعطا می‌کند.

کنست اسرائیل : صدای اذان در شهر قدس کاهش یابد

کنست اسرائیل از رژیم اشغالگر اسرائیل خواسته است تا صدای اذان در روستاهای عربی منطقه قدس شرقی را کاهش دهند. این کنست گفته که صدای اذان در صبح زود و شب که از بلندگوهای مساجد مسلمانان پخش می‌شود آرامش یهودیان را بر هم می‌زند. در حالی که این مؤسسه فراموش کرده که قدس شهری اسلامی است و باید قوانین آن بر اساس موازین و آموزه‌های اسلامی اجرا شود. این شهر دارای آثار تاریخی اسلامی است که نمی‌توان به هیچ طریقی آن را نادیده گرفت.