نگران مشارکت مردم در انتخابات شورایاری ها نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی چمران در حاشیه حضور در ستاد مرکزی انتخابات شورایاری ها، به خبرنگاران با بیان اینکه شورایاری ‌ها بازوهای شورا هستند، گفت: در شهر بزرگی همچون تهران که در روز هشت تا 10 میلیون نفر جمعیت دارد، شوراها نمی‌توانند، به طور کامل، همه نیازها و خواسته ‌های شهر را برآورده کنند اما معتمدین محلات یا شورایاری ‌ها می‌ توانند، کاستی‌ها و ظرفیت ‌های هر یک از محلات را جمع ‌آوری و به شوراها اطلاع دهند و به این ترتیب می ‌توان از ظرفیت ‌های محله ‌ای در راستای رسیدن به مردم ‌سالاری دینی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه این انتخابات در 374 محله و در دو مرحله برگزار می ‌شود، افزود: از ابتدا در همه مراحل اطلاع ‌رسانی اعلام کردیم که شهریور ماه زمان برگزاری انتخابات است و زمان دقیقی را تعیین نکردیم تا هماهنگی‌های لازم با فرمانداری تهران صورت گیرد، در عین حال در دوره قبل هم انتخابات شورایاری ‌ها در دو مرحله برگزار شد.

چمران در پاسخ به این سئوال که عملکرد رسانه‌ ها در اطلاع ‌رسانی برای برگزاری این انتخابات چگونه بوده است، تصریح کرد: شورایاری‌ ها جز رسانه‌ ها، مرجع اطلاع‌ رسانی دیگری نداشتند و متاسفانه به جز چند روز آخر، عملکرد ضعیفی را از سوی رسانه‌ ها از جمله رسانه ملی شاهد بودیم.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر اطلاع‌ رسانی کامل و مطلوب صورت گیرد، شرایط برای حضور مردم بیشتر خواهد بود.

جمران در خصوص علت برگزاری انتخابات در ماه مبارک رمضان و احتمال کاهش مشارکت از سوی مردم، گفت: از ابتدا هم قرار نبود که انتخابات در ماه مبارک رمضان برگزار شود، اما به دلیل تنظیم ارتباطات و توافقات، زمان هماهنگی به طول انجامید و با مسایل نظیر انتخاب وزیر کشور به تاخیر افتاد.

وی ادامه داد: شورای شهر تهران نیز نمی ‌خواست انتخابات در مهر ماه برگزار شود، چرا که با مشکل بازگشایی مدارس در مهر ماه روبرو می ‌شدیم و ترجیح می‌دادیم این انتخابات در شهریور ماه برگزار شود.

چمران افزود: نگران مشارکت مردم نیستیم، چرا که این انتخابات ییک آزمایش است و عده ‌ای با نیت عبادت در آن شرکت می ‌کنند و شاید میزان استقبال از انتخابات بیشتر از مواقع دیگر نیز باشد.