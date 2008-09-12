غیبت توره و تمرین اختصاصی کریمی / نیکبخت و دی کارمو در تمریات گروهی شرکت نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس تهران پس از شکست برابر مس کرمان از ساعت 11 امروز در زمین شماره 2 ورزشگاه اکباتان برگزار شد. البته قرار بود این تمرین ساعت 10 آغاز شود اما به علت طولانی شدن زمان بازی شب گذشته و همچنین خستگی بازیکنان این تمرین با یک ساعت تاخیر آغاز شد.

احمدرضا عابدزاده و ابراهیم توره در این تمرین حضور نداشتند، ضمن اینکه نیکبخت هم در زمان برگزاری این تمرین تنها زیر نظر دکتر زرینه به مرور تمرینات اختصاصی پرداخت. دی کارمو هم زیر نظر پیروانی ابتدا دور زمین دوید و سپس به تمرینات اختصاصی پرداخت و اصلا پا به توپ نشد.

در این تمرین بازیکنانی که در دیدار روز گذشته برابر مس کرمان حضور داشتند به مدت 45 دور زمین دویدند و سپس با هماهنگی کادر فنی ساعت 12:15 دقیقه محل برگزاری تمرین را ترک کردند. اما سایر بازیکنان زیر نظر کادر فنی به انجام تمرینات پرسینگ و پاسکاری پرداختند.

در پایان تمرین هم علی کریمی و فرهاد خیرخواه زیر نظر افشین قطبی به تمرینات اختصاصی شوت به دروازه پرداختند که سرمربی پرسپولیس بارها نکات لازم را به آنها گوشزد کرد.

البته به علت آماده نبودن رختکن های زمین شماره 2 ورزشگاه اکباتان، بازیکنان در کنار زمین لباس های خود را عوض کردند.