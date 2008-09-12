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۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۴۱

علم شاهی به مهر خبر داد:

دیدار وزیر علوم با 3 تشکل دانشجویی در ماه رمضان

دیدار وزیر علوم با 3 تشکل دانشجویی در ماه رمضان

مسئول دبیرخانه تشکلهای دانشجویی در وزارت علوم گفت: وزیر علوم در ماه رمضان در سه نشست دانشجویی که در وزارت علوم برگزار می شود در جریان دغدغه های سه تشکل دانشجویی قرار می گیرد.

احمد علم شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مقرر بود که در تابستان امسال نشست وزیر علوم با هر کدام از تشکلها و اتحادیه های سیاسی دانشجویی به صورت جداگانه برگزار شود که در این راستا در تابستان امسال نمایندگان طیف شیراز دفتر تحکیم وحدت و جنبش عدالتخواه دانشجویی دغدغه های خود را در دو نشست جداگانه با وزیر علوم مطرح کردند.

وی اضافه کرد: در ادامه نشستهایی که در تابستان با تشکلهای دانشجویی برگزار شده است، نمایندگان بسیج دانشجویی، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل و جامعه اسلامی دانشجویان که در تابستان با وزیر علوم دیدار نکردند نیز در نشستهایی جداگانه در ماه مبارک رمضان دغدغه هایشان را با وزیر علوم در میان می گذارند.

کد مطلب 748163

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