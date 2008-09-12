دیدار وزیر علوم با 3 تشکل دانشجویی در ماه رمضان

احمد علم شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مقرر بود که در تابستان امسال نشست وزیر علوم با هر کدام از تشکلها و اتحادیه های سیاسی دانشجویی به صورت جداگانه برگزار شود که در این راستا در تابستان امسال نمایندگان طیف شیراز دفتر تحکیم وحدت و جنبش عدالتخواه دانشجویی دغدغه های خود را در دو نشست جداگانه با وزیر علوم مطرح کردند.

وی اضافه کرد: در ادامه نشستهایی که در تابستان با تشکلهای دانشجویی برگزار شده است، نمایندگان بسیج دانشجویی، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل و جامعه اسلامی دانشجویان که در تابستان با وزیر علوم دیدار نکردند نیز در نشستهایی جداگانه در ماه مبارک رمضان دغدغه هایشان را با وزیر علوم در میان می گذارند.