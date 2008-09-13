دریای خزر با ریل به خلیج فارس متصل می شود

حسین تهرانی در گفتگو با مهر گفت: ساخت راه آهن حاشیه دریای خزر در محور رشت- ساری و سپس امتداد آن در بخش گرگان، بجنورد و مشهد و اتصال آن به ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه تشکیل دهنده محور ترانزیتی شمال کشور است و تسریع روند ساخت آن نیز جزو اولویتهای ساخت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور محسوب می شود.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور افزود: اتصال به کشور ترکمستان از طریق گرگان به مرز اینچه برون در این کشور انجام خواهد شد و از طرف غرب نیز دریای خزر به قفقاز متصل می شود.

وی ادامه داد: روند ساخت خط ریلی گرگان، بجنورد، مشهد که در دست اقدام قرار گرفته و ساخت قطعه ساری تا رشت نیز در حال مطالعه است.

تهرانی ابراز داشت: با احداث این خط ریلی امکان تردد در مسیرهای شمالی کشور نیز برای شهرهای شمال کشور فراهم می شود و ساکنین آنان می توانند از طریق خط ریلی به مشهد نیز سفر کنند و بخشی از تردد در این مسیر از بخش جاده ای به ریلی منتقل شود.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور تصریح کرد: در صورت ساخت این محور در شمال کشور از نقطه بافق نیز خط ریلی شمال کشور به کریدور جنوب قابل وصل است و امکان دسترسی به خلیج فارس از این طریق فراهم می شود.