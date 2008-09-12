امیدواریم روزی شهردار تهران با رای مستقیم مردم انتخاب شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف که برای شرکت در سومین دوره تشکیل شورایاریها در مسجد جامع لویزان حضور یافته بود اظهار داشت : یکی از مهمترین نهادهایی که تمامی درآمدش از محل هزینه های مردم است شهرداری است و با توجه به اینکه صد درصد هزینه های شهرداری توسط شهروندان تامین می شود بر این باوریم که شهروندان حتما باید در چگونه هزینه کردن این درآمدها نقش داشته باشند.

شهردار تهران تصریح کرد: در قانون هم پیش بینی شده که شهرداریها هر 6 ماه یکبار به شهروندان گزارش عملکرد مالی خود را ارائه کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون شهرداری تهران به صورت ماهانه گزارش درآمد و هزینه های خود را بر روی وب سایت خود منتشر می کند تا تمامی شهرندان از نحوه کسب درآمد و هزینه های شهر مطلع شوند.

قالیباف با اشاره به اینکه شورایاران اولویتهای هر محله را مشخص می کنند گفت : باید برنامه ریزی کنیم تا در هر منطقه تهران یک شورای منطقه ای با اختیارات مشخص و با انتخاب مستقیم شهروندان شکل بگیرد و امیدواریم روزی فرا برسد که شهردار تهران هم با رای مستقیم مردم انتخاب شود.

وی ضمن قدردانی از همه دست اندرکاران دوره دوم شورایاریها گفت : در این دوره شورایاران موضوعات شهر را هم به خوبی تشخیص دادند هم خوب منعکس کردند و هم خوب بر عملکرد ما نظارت کردند.

شهردار تهران افزود : شاید شورایاریها امروز ازعملکرد خود راضی نباشند اما هر چه به جلو برویم اختیارات شورایاریها بیشتر و نقش نظارتی آنها جدی تر می شود.

وی گفت: امروز ما در شهر احساس می کنیم که از زمان فعالیت شورایاران کارها بیشتر و بهتر جهتگیری شده و امیدوارم شهروندان در دوره سوم تشکیل شورایاریها با انتخاب افراد مناسب تر، متعهد تر، و متخصص تر فضای برنامه ریزی، کار و فعالیت را بهتر از قبل فراهم کنند و ما نیز در شهرداری با واگذاری هرچه بیشتر موضوعات نظارتی و کنترلی به شورایاران تلاش کنیم تا هرچه بیشتر شهروندان در فرآیند اداره شهرشان سهیم شوند.