ابداع روشی نوین برای تولید شیر و شیرخشک هیدرولیز شده در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین نوروز نژاد مجری طرح در خصوص هیدرولیزیک پروتئین آلوژن گازئین (casein) موجود در شیر گفت : این پروتئین برای گروهی از کودکان و شیرخواران ایجاد واکنشهای آلرژیک می کند که با هضم این پروتئین در شیر می توان فرصت استفاده از شیر و دیگر فرآورده های آن را برای این گروه از کودکان فراهم آورد.

وی افزود : در این طرح سعی شد تا با کمک "پروتئاز" موجود درمیوه انجیر نارس (فیسین) هیدرولیز گازئین مورد بررسی قرار گیرد که با اجرای طرح در یک کارخانه فرآورده های لبنی موفق به تولید شیر یا شیر خشک هیدرولیزه شدیم.

این محقق در خصوص شیوه کار و مطالعات اظهار داشت: با استفاده از بافر فسفات نمکی، عصاره آبی از میوه نارس انجیر تهیه شد و برای بررسی میزان هیدرولیز گازئین، غلظت های مختلفی از آنزیم استخراج شده در چهار سیستم بافری مختلف شامل بافر تریس (PH= 8/5 ) بافر فسفات نمکی (PH=7 )، بافر سیترات (PH=5/5 )، بافر استات (PH=4/5 ) در زمانهای یک، سه و شش ساعت روی گازوئین خالص تأثیر داده شد.

نوروزنژاد با بیان اینکه با تولید این نوع شیر از واردات آن جلوگیری می شود، تاکید کرد : نتایج حاصله از تأثیر عصاره انجیر بر گازوئین نشان داد که در نسبت 1 به 10 و1 به 100 (آنزیم وسوبسترا) در شرایط بافر فسفات نمکی در مدت زمان یک، سه و شش ساعت هیدرولیز کامل گازئین صورت گرفته و در نسبت 1 به 500 هیدرولیز نسبی صورت گرفت. همچنین ثابت شد که سیستم بافری فسفات نمکی مناسبت تر از سایر سیستمهای بافری برای هیدرولیز گازئین است.

مجری خاطرنشان کرد: نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد که آنزیم فیسین کاندید مناسبی برای تولید فرمولهای شیر خشک حاوی گازئین هیدرولیز شده جهت کاربردهای تغذیه ای است.