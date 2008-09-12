پایان خاموشیهای برنامه ریزی شده از 30 شهریور

مشاور وزیر نیرو در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش قابل توجه خاموشیها طی هفته گذشته گفت: هفته گذشته به دلیل کاهش دما، همراهی مردم و در مدار بودن تمامی نیروگاههای تولید برق، در تهران و بسیاری از نقاط کشور شاهد کاهش قابل توجه خاموشیها و بعضا عدم خاموشی بودیم و در استان خوزستان به دلیل وقوع طوفان شدید خاموشی هایی خارج از برنامه اعمال شد.

حسن علیزاده افزود: بر این اساس مردم شاهد عدم اعمال برنامه جدول زمانبندی خاموشیها در کشور بودند و اگر چه بر اساس روال گذشته این هفته نیز جداول خاموشی همانند هفته های گذشته اعلام شد اما این نکته حائز اهمیت است که این جداول با پیش بینی بدترین حالات تنظیم شده و در صورت پایدار بودن شرایط جوی و همراهی مردم اعمال خاموشیها به حداقل و حتی صفر می رسد.

وی تصریح کرد: در صورت عدم مساعدت هوا و با ورود تدریجی نیروگاهها به فصل تعمیرات همراهی مردم می تواند وزارت نیرو را در عدم اعمال خاموشیها یاری کرده و علاوه بر تعمیر نیروگاهها برای تامین برق مطمئن ، فصل زمستان و بهار آتی را نیز با کمترین مشکلات سپری خواهیم کرد.

به گفته علیزاده با توجه به کاهش محسوس خاموشیها طی هفته گذشته در تهران و بسیاری از نقاط کشور وزارت نیرو قصد داشت جدول خاموشیها را تغییر داده ولی برای اطمینان بیشتر از پایدار بودن شرایط جوی و عدم بروز مشکل برای هموطنان در صورت بروز خاموشیها، دست نگهداشته ولی احتمال تغییر در برنامه وجود دارد و در صورت تداوم شرایط هفته گذشته اعلام جدول خاموشیها به صورت هفتگی منتفی خواهد شد.

وی تاکید کرد: البته بروز برخی مشکلات جزئی در شبکه ها و خارج شدن غیر منتظره برخی نیروگاهها ممکن است بروز خاموشی ها بسیار جزئی شود اما در شرایط کنونی تقریبا در حال حرکت به سمت منتفی شدن جدول خاموشیها هستیم.