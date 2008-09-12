نمایندگان ایران از دور رقابت ها حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم تنیس روی میزکشورمان که با ترکیب نوشاد عالمیان و حمیدرضا طاهرخانی در مسابقات بین المللی آزاد جوانان جهان شرکت کرده است، امروز درمرحله پلی اف این رقابت ها مغلوب کره جنوبی شد و از دور بازی ها کنار رفت. عالمیان و طاهرخانی در این بازی با نتیجه 3 بر 2 مغلوب حریفان کره ای خود شدند.

مسابقات تنیس روی میز بین المللی آزاد جوانان جهان روز گذشته در چهار گروه سه تیمی در شهر"پونه" هند آغاز شد. نمایندگان کشورمان که در گروه D مسابقات با تیم های سوئد و پاکستان همگروه بود ور گذشته با کسب پیروزی 3 بر صفر مقابل در هر دو بازی انجام شده خود به عنوان تیم نخست گروه خود و همراه با سوئد به مرحله دوم و پلی اف مسابقات راه یافت.

تیم ترکیبی شیلی - اکوادور و هندوستان "ب" از گروه A به همراه ژاپن "الف" و هند "الف" (گروه B) و ژاپن "ب" و کره جنوبی (گروه C) شش تیم دیگر راه یافته به مرحله پلی اف مسابقات تنیس روی میز بین المللی آزاد جوانان جهان بودند که امروز دیدارهای خود را در این مرحله ادامه دادند.

مسابقات تنیس روی میز بین المللی آزاد هند یکشنبه هفته آینده با معرفی تیم های برتر به پایان می رسد.