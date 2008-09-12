سازمان ملل به اهداف خود پایبند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به این کارکرد سازمان ملل اظهار داشت: این سئوال وجود دارد که اگر سازمان ملل به اهداف خود پایبند بود چگونه در خصوص جنایات اسرائیل در شهرک صدرا و شکیلا تنها به صدور اعلامیه مبنی بر خروج نیروها از منطقه بسنده کرد.

وی افزود: یا چگونه است که عضویت رژیم صهیونیستی با این همه خونخواری در سازمان ملل حفظ شده و این موضوع جای سئوال دارد.

کازرونی خاطرنشان کرد: هنوز تعداد کشته شدگان شهرک صدرا و شکیلا به دلیل ایجاد گورهای دسته جمعی مشخص نیست و آنچه تخمین زده می شود بیش از هزاران نفر است و مستندات نشان از جنایات وحشیانه این رژیم در این منطقه دارد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به روز میلاد کریم اهل بیت (ع) و اهمیت اکرام در اسلام یادآور شد: از افتخارات دین ما این است که در دستورات آیات و روایات اسلامی تاکید فراوانی به توجه به فقرا و ایتام شده است به نحوی که رتبه بالایی به افرادی که به ایتام توجه می کنند داده می شود و در عین حال به افرادی که مال یتیم را خورده و به آنها ظلم می کنند عذاب فراوانی وعده داده شده است.

کازرونی در مقایسه شریعت اسلام با روش سرمایه داری غربی بیان داشت: در نظام سرمایه داری غرب اخلاق در سیاست و اقتصاد جایی ندارد و سردمداران سیاست غربی، ورود اخلاقیات به این دو مقوله را مانع پیشرفت می دانند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: کمک به فقرا و توجه به آنها در دین اسلام به شکل یک سنت درآمده است که در طول سال برنامه های مختلفی برای آن تدارک دیده می شود و بر مسلمانان است که در این برنامه های شرکت پرشور داشته باشند.