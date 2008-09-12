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۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۵۳

امام جمعه کرج:

سازمان ملل به اهداف خود پایبند نیست

کرج - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محسن کازرونی گفت: یکی از اهداف تشکیل سازمان ملل پایان دادن به جنگهاست اما این سازمان از اهداف خود فاصله گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه کرج در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به این کارکرد سازمان ملل اظهار داشت: این سئوال وجود دارد که اگر سازمان ملل به اهداف خود پایبند بود چگونه در خصوص جنایات اسرائیل در شهرک صدرا و شکیلا تنها به صدور اعلامیه مبنی بر خروج نیروها از منطقه بسنده کرد.

وی افزود: یا چگونه است که عضویت رژیم صهیونیستی با این همه خونخواری در سازمان ملل حفظ شده و این موضوع جای سئوال دارد.

کازرونی خاطرنشان کرد: هنوز تعداد کشته شدگان شهرک صدرا و شکیلا به دلیل ایجاد گورهای دسته جمعی مشخص نیست و آنچه تخمین زده می شود بیش از هزاران نفر است و مستندات نشان از جنایات وحشیانه این رژیم در این منطقه دارد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به روز میلاد کریم اهل بیت (ع) و اهمیت اکرام در اسلام یادآور شد: از افتخارات دین ما این است که در دستورات آیات و روایات اسلامی تاکید فراوانی به توجه به فقرا و ایتام شده است به نحوی که رتبه بالایی به افرادی که به ایتام توجه می کنند داده می شود و در عین حال به افرادی که مال یتیم را خورده و به آنها ظلم می کنند عذاب فراوانی وعده داده شده است.

کازرونی در مقایسه شریعت اسلام با روش سرمایه داری غربی بیان داشت: در نظام سرمایه داری غرب اخلاق در سیاست و اقتصاد جایی ندارد و سردمداران سیاست غربی، ورود اخلاقیات به این دو مقوله را مانع پیشرفت می دانند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: کمک به فقرا و توجه به آنها در دین اسلام به شکل یک سنت درآمده است که در طول سال برنامه های مختلفی برای آن تدارک دیده می شود و بر مسلمانان است که در این برنامه های شرکت پرشور داشته باشند.

کد مطلب 748184

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