برپایی نمایشگاه عکاسان از نگاه عکاسان در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد این نمایشگاه همزمان با سالروز تاسیس خانه عکاسان برپا میشود و به نمایش عکسهایی اختصاص دارد که عکاسان فعال کشور هنگام کار از یکدیگر تهیه کردهاند. خانه عکاسان ایران سال 1373 فعالیت خود را در حوزه هنری آغاز کرد.
* برپایی کارگاه آموزشی در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری
مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری به منظور شناسایی و پرورش استعدادهای جوان از اول آبانماه کارگاههای آموزش تئاتر برپا میکند.
این کارگاههای کارگردانی، بازیگری، نمایشنامهنویسی، طراحی صحنه و گریم و... با حضور استادان مطرح تئاتر در حوزه هنری برپا میشود و نظر به محدودیت ظرفیت، پذیرش براساس اولویت زمانی ثبت نام صورت میگیرد.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری واقع در تقاطع خیابانهای حافظ و سمیه مراجعه کنند یا با شمارههای 88895052 و 88804072 تماس بگیرند.
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