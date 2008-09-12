برپایی نمایشگاه عکاسان از نگاه عکاسان در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد این نمایشگاه همزمان با سالروز تاسیس خانه عکاسان برپا می‌شود و به نمایش عکس‌هایی اختصاص دارد که عکاسان فعال کشور هنگام کار از یکدیگر تهیه کرده‌اند. خانه عکاسان ایران سال 1373 فعالیت خود را در حوزه هنری آغاز کرد.

* برپایی کارگاه آموزشی در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری

مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری به منظور شناسایی و پرورش استعدادهای جوان از اول آبان‌ماه کارگاههای آموزش تئاتر برپا می‌کند.

این کارگاههای کارگردانی، بازیگری، نمایشنامه‌نویسی، طراحی صحنه و گریم و... با حضور استادان مطرح تئاتر در حوزه هنری برپا می‌شود و نظر به محدودیت ظرفیت، پذیرش براساس اولویت زمانی ثبت نام صورت می‌گیرد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری واقع در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه مراجعه کنند یا با شماره‌های 88895052 و 88804072 تماس بگیرند.