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۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۰۶

برپایی نمایشگاه عکاسان از نگاه عکاسان در حوزه هنری

برپایی نمایشگاه عکاسان از نگاه عکاسان در حوزه هنری

نمایشگاه "عکاسان از نگاه عکاسان" در چهاردهمین سالگرد تاسیس خانه عکاسان حوزه هنری با ارائه آثار 100 عکاس 27 شهریور برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد این نمایشگاه همزمان با سالروز تاسیس خانه عکاسان برپا می‌شود و به نمایش عکس‌هایی اختصاص دارد که عکاسان فعال کشور هنگام  کار از یکدیگر تهیه کرده‌اند. خانه عکاسان ایران سال 1373 فعالیت خود را در حوزه هنری آغاز کرد.

* برپایی کارگاه آموزشی در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری

مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری به منظور شناسایی و پرورش استعدادهای جوان از اول آبان‌ماه کارگاههای آموزش تئاتر برپا می‌کند.

این کارگاههای کارگردانی، بازیگری، نمایشنامه‌نویسی، طراحی صحنه و گریم و... با حضور استادان مطرح تئاتر در حوزه هنری برپا می‌شود و نظر به محدودیت ظرفیت، پذیرش براساس اولویت زمانی ثبت نام صورت می‌گیرد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری واقع در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه مراجعه کنند یا با شماره‌های 88895052 و 88804072 تماس بگیرند.

کد مطلب 748186

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