به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد واتسلاو هاول رئیس جمهوری پیشین چک این روزها مشغول نوشتن فیلمنامه‌ای بر اساس رمان "شبح مونیخ" ژرژ ـ مارک بنامو است که میلوش فورمن روی صندلی کارگردانی آن خواهد نشست.

بر اساس توافقنانه مونیخ حدود 70 سال پیش مناطق مرزی متعلق به کشور چکسلواکی آن زمان با ساکنان آلمانی‌تبار خود به بخشی از آلمان تحت رهبری آدولف هیتلر ملحق شد. آلمان هنگام حمله به لهستان و آغاز جنگ جهانی دوم هم از استدلال دفاع از ساکنان آلمانی‌زبان این کشور استفاده کرد.

هاول و برخی دیگر از شخصیت‌های سیاسی و هنری تلاش می‌کنند میان توافقنامه مونیخ و آنچه روسیه در هفته‌های اخیر علیه گرجستان انجام داد، مشابهت‌هایی بیابند. ترجمه رئیس جمهوری پیشین چک از رمان "شبح مونیخ" هفته آینده به مناسبت 70 سالگی کنفرانس مونیخ در پراگ منتشر می‌شود.

کتاب داستان یک روزنامه‌نگار جوان آمریکایی و چک‌تبار است که می‌کوشد با کاوش در گذشته ادوارد دالادیه نخست‌وزیر وقت فرانسه در هنگام امضای توافقنامه مونیخ به رازهای این توافقنامه پی ببرد و آنها را برملا کند.

پدر و مادر فورمن فیلمساز مشهور اهل چک هر دو در اردوگاههای نازی‌ها از بین رفتند و خود او سال‌ها در تبعید بود. وی که در دبیرستان همکلاسی هاول بود، "پرواز بر فراز آشیانه فاخته" و "آمادئوس" را در کارنامه دارد.