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۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۰۰

نمایندگان مجلس عراق:

سفر رئیس حزب "الامه" به تل آویو خیانت به ملت عراق است

سفر رئیس حزب "الامه" به تل آویو خیانت به ملت عراق است

سفر رئیس حزب الامه عراق به سرزمین های اشغالی و دعوت وی به برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی تقبیح و واکنش منفی سیاستمداران عراقی را در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، "نصیر العیساوی" یکی از نمایندگان جناح صدر درپارلمان عراق با اشاره به این موضوع گفت : سفر "مثال الالوسی" رئیس حزب الامه عراق به تل آویو خیانت به کسانی است که ملت عراق آنان را به عنوان نماینده خود برگزیدند.

روزنامه جرزوالم پست در شماره چهارشنبه خود نوشت : مثال الالوسی که در حال حاضر در اسرائیل به سر می برد در سخنرانی خود در کنفرانسی که از سوی مرکز سیاست های ضد تروریستی وابسته به آکادمی نظامی هرتزلیا برگزار شد، خواستار همکاری عراق و اسرائیل در مبارزه با تروریسم شد.

الالوسی همچنین در راستای خواست صهیونیستها مدعی شد: ایران در امور عراق دخالت می کند.

در عین حال "محمد الحیدری" یکی از نمایندگان ائتلاف عراق یکپارچه نیز در واکنش به سفر الالوسی به سرزمین های اشغالی تاکید کرد : ائتلاف عراق یکپارچه اظهارات وی را رد می کند و این سفر وی را تلاشی برای برهم زدن روابط عراق با همسایگانش عنوان کرد.

وی درادامه از پارلمان عراق خواست تا در اقدامی فوری الالوسی را به خاطر سفرش به تل آویو و تلاشش برای از بین بردن روابط عراق با کشورهای همسایه به ویژه ایران بازخواست کنند.

از سوی دیگر "اسامه النجیفی" از نمایندگان فهرست العراقیه در پارلمان سفر الالوسی را به تل آویو نقض حد و مرزها و همه خطوط قرمز و پایمال کردن احساسات عراقی ها و اعراب خواند.

درباره اظهارات ضد ایرانی الالوسی این نماینده پارلمان عراق گفت: این اظهارات بیانگر نظر شخصی وی است و بیانگر رای و نظر دولت و پارلمان عراق نیست.

"محمود عثمان" نماینده ائتلاف کردستان در پارلمان عراق نیز سفر الالوسی را به تل آویو اقدامی نامناسب و نادرست خواند که مشکلات عراق را حادتر می کند.

کد مطلب 748195

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