گرگوری مک دونالد درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، آثار این نویسنده آمریکایی در عرصه رمان در میان فهرست بیست موردی کتابهای پرفروش سال قرار داشته و به طور کلی مک دونالد در میان توده مردم نویسنده محبوبی به شمار می آمد.

گذشته از فعالیت مستمر در عرصه مطبوعات و سردبیری روزنامه بوستون گلوب در طول سالیان متمادی، مک دونالد با پی ریزی شخصیت یک کارآگاه خیالی با نام فلچر توانست ضمن طرح انتقادات اجتماعی و شکافتن لایه های پنهان معضلات جامعه آمریکا، مهمترین اثر ادبی زندگی خود را خلق کند.

روزنامه نگاری و درگیری مدام مک دونالد با مسایل اجتماع به او امکان می داد تا با تازه نگه داشتن زاویه دید انتقادی اش در هر رمان گام به گام با جامعه خود به پیش رفته و هربار نکته بدیعی را در قصه هایش بازگو کرده و خوانندگان کم صبر عامی را راضی نگه داشته و از طرفی با شیوه نگارش خاص خود طرفداران جدی هنر ادبیات را هم ارضا کند.

از این مجموعه رمان 9 کتاب تا زمان مرگ او نوشته شدند و اگر چه مک دونالد در سالیان آخر حیات به صورت مداوم با سرطان دست به گریبان بود اما تا آخرین لحظه آرزو داشت تا آخرین رمان را از این مجموعه به پایان برساند، آرزویی که با شدت گرفتن بیماری و دربند شدن او در بیمارستانهای مختلف نافرجام ماند.