مدیریت خشکسالی مطلوب بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح امروز در جلسه شورای ارتقای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان زنجان افزود: امسال بدترین خشکسالی 50 سال اخیر را در کشور شاهد بودیم که خوشبختانه با مدیریت و همدلی و استفاده از منابع آبی پشت سدها ، این خشکسالی تا به امروز به خوبی مدیریت شده است.

وی یاد آور شد: با وجود بارندگی های اخیر تنها به متوسط بارندگی 50 درصد رسیدیم و بالغ بر 50 درصد یعنی 210 میلیارد متر مکعب در کشور کمبود بارندگی داریم.

فتاح مدیریت، انسجام و برنامه ریزی در زمینه کنترل خشکسالی را یک فرایند اصولی و حساب شده در وزارت نیرو دانست و ادامه داد: در حال حاضر هفت هزار روستای کشور آبرسانی به وسیله تانکرهای آبرسانی صورت می گیرد زیرا این روستاها به وسیله قنوات و چشمه ها تغذیه می شدند که خوشبختانه این روند به صورت مناسب و منسجم مدیریت شده است.

وزیر نیرو عزم ملی در زمینه کنترل خشکسالی را یک فرایند انقلابی و جهادی دانست و گفت: جبران خشکسالی در کشور به نحو مطلوب کنترل شده و توانستیم به تجربیات و دستاوردهای خوبی در زمینه مهار خشکسالی دست پیدا کنیم.

وی برنامه ریزی برای آینده صنعت آب را یکی از عوامل مهم در زمینه کنترل خشکسالی های احتمالی در آینده دانست و افزود: ایران استعداد آبادانی را داشته و این اراده و خواسته امام و رهبری بوده است.

فتاح مهمترین عمل صالح در مقطع کنونی کشور را تلاش در بخش آب عنوان کرد و گفت: تلاش در بخش آب ، تلاش برای توسعه ، سازندگی و آبادانی است .

وزیر نیرو در ادامه با عنوان اینکه استان زنجان جزو استان های موفق در زمینه کنترل خشکسالی بوده است افزود: وضعیت بخش آب در استان زنجان مطلوب بوده و گزارشات رسیده از استان زنجان خوب است .

وی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به وضعیت شرکت ایران ترانسفو با تاکید بر لزوم تقویت این شرکت افزود: صنعت برق به ترانس ها گره خورده است و این صنعت برای توسعه خود نیازمند توسعه و تقویت ساخت ترانس در کشور است .

فتاح تاکید کرد: وضع مالی و بدهی های صنعت برق تا آخر سال کم خواهد شد.

وزیر نیرو همچنین به نقش موثر شرکت پارس سوویچ در صنعت برق کشور اشاره کرد و گفت: پارس سوویچ باید در زمینه نوع گرایی گام های موثری بردارد هر چند اشکالاتی در ساخت سوویچ ها وجود دارد که باید رفع شده و در تولید تجدید نظر شد.

وی ساخت چهار نیروگاه برق در استان زنجان را به عنوان یکی از گام های مهم در روند توسعه صنعت برق در استان دانست.

فتاح با اذعان به اینکه در روند ساخت چهار نیروگاه برای استان زنجان از برنامه عقب هستیم از استاندار زنجان خواست در خصوص توسعه این بخش و ساخت نیروگاه های جدید در استان تلاش نماید.

وی با اشاره به سفر هیئت دولت در نیمه دوم مهرماه سال جاری به استان زنجان گفت: باید در دور دوم سفر، استان بتواند نسبت به کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی دو واحد از این نیروگاههای برق اقدام نماید.