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۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۴۵

بازگردانده شدن دو لنج ماهیگیری به ساحل بابلسر

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: تاکنون با تلاش نیرو‌های مستقر در سواحل بابلسر، دو لنج ماهیگیری که بر اثر توفان شب گذشته مفقود شده بودند به ساحل بازگردانده شدند.

فردین خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر  افزود: این لنج‌ها توسط شناور امداد و نجات دریابانی و حفاظت منابع آبزیان شهرستان بابلسر و با کمک تمام نیرو‌های خدماتی و امدادی به اسکله بازگردانده شدند.

وی اظهار داشت: بر اثر توفان شدید و وزش باد شب گذشته که لنج‌های ماهیگیری را گرفتار کرده است یک نفر جان خود را از دست داد و وضعیت سه نفر دیگر از سرنشینان لنج‌ها همچنان نامشخص است.
 
خنجری تصریح کرد: تلاش گشت هوایی بالگرد هلال احمر کشور نیز برای شناسایی مفقودان همچنان ادامه دارد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران از آمادگی نیرو‌های خدماتی و امدادرسانی به حادثه دیدگان توفان شب گذشته خبر داد.

وی  گفت: در حال حاضر برای مشخص شدن وضعیت مفقودان و سرنشینان لنج‌ها، فرمانده یگان حفاظت شیلات کشور، مدیر کل شیلات مازندران، مدیر کل بازسازی و حوادث غیر مترقبه مازندران و فرماندار بابلسر در محل حادثه حضور دارند.

کد مطلب 748215

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