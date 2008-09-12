بازگردانده شدن دو لنج ماهیگیری به ساحل بابلسر

فردین خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این لنج‌ها توسط شناور امداد و نجات دریابانی و حفاظت منابع آبزیان شهرستان بابلسر و با کمک تمام نیرو‌های خدماتی و امدادی به اسکله بازگردانده شدند.

وی اظهار داشت: بر اثر توفان شدید و وزش باد شب گذشته که لنج‌های ماهیگیری را گرفتار کرده است یک نفر جان خود را از دست داد و وضعیت سه نفر دیگر از سرنشینان لنج‌ها همچنان نامشخص است.



خنجری تصریح کرد: تلاش گشت هوایی بالگرد هلال احمر کشور نیز برای شناسایی مفقودان همچنان ادامه دارد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران از آمادگی نیرو‌های خدماتی و امدادرسانی به حادثه دیدگان توفان شب گذشته خبر داد.

وی گفت: در حال حاضر برای مشخص شدن وضعیت مفقودان و سرنشینان لنج‌ها، فرمانده یگان حفاظت شیلات کشور، مدیر کل شیلات مازندران، مدیر کل بازسازی و حوادث غیر مترقبه مازندران و فرماندار بابلسر در محل حادثه حضور دارند.