بازگردانده شدن دو لنج ماهیگیری به ساحل بابلسر

فردین خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این لنجها توسط شناور امداد و نجات دریابانی و حفاظت منابع آبزیان شهرستان بابلسر و با کمک تمام نیروهای خدماتی و امدادی به اسکله بازگردانده شدند.
وی اظهار داشت: بر اثر توفان شدید و وزش باد شب گذشته که لنجهای ماهیگیری را گرفتار کرده است یک نفر جان خود را از دست داد و وضعیت سه نفر دیگر از سرنشینان لنجها همچنان نامشخص است.
خنجری تصریح کرد: تلاش گشت هوایی بالگرد هلال احمر کشور نیز برای شناسایی مفقودان همچنان ادامه دارد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران از آمادگی نیروهای خدماتی و امدادرسانی به حادثه دیدگان توفان شب گذشته خبر داد.
وی گفت: در حال حاضر برای مشخص شدن وضعیت مفقودان و سرنشینان لنجها، فرمانده یگان حفاظت شیلات کشور، مدیر کل شیلات مازندران، مدیر کل بازسازی و حوادث غیر مترقبه مازندران و فرماندار بابلسر در محل حادثه حضور دارند.
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