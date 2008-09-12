روسیه درباره استقلال اوستیا و آبخازیا گفتگو نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: اعلام استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی در دستور کار نشست بین المللی قفقاز نیست و جلوگیری از بازگشت ناآرامی ها هدف این نشست است.



در سفر اخیر نمایندگان اتحادیه اروپا به مسکو توافق شد مناقشه قفقاز در نشستی بین المللی با حضور روسیه و اتحادیه اروپا در 15 اکتبر بررسی شود.

درگیری ها درگرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

مدودف روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.

