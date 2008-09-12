  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۱۰

لاوروف :

روسیه درباره استقلال اوستیا و آبخازیا گفتگو نمی کند

روسیه درباره استقلال اوستیا و آبخازیا گفتگو نمی کند

وزیر خارجه روسیه اعلام استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا را غیرقابل بررسی دانسته و آنرا در دستور کار گفتگوهای مسکو با غرب در نشست بین المللی قفقاز ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: اعلام استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی در دستور کار نشست بین المللی قفقاز نیست و جلوگیری از بازگشت ناآرامی ها هدف این نشست است.

در سفر اخیر نمایندگان اتحادیه اروپا به مسکو توافق شد مناقشه قفقاز در نشستی بین المللی با حضور روسیه و اتحادیه اروپا در 15 اکتبر بررسی شود.

درگیری ها درگرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

مدودف روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.

کد مطلب 748218

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها