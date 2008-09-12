خسارت 10 میلیارد تومانی بر اثر توفان شب گذشته در مازندران

به گزارش حبرنگار مهر، حبیب الله رمضان زاده دقایقی قبل در جمع خبرنگاران در بابلسر افزود: این میزان خسارت‌ها بر اساس مشاهدات اولیه گزارش شده است و با کارشناسی بیشتر احتمالاً این میزان افزایش خواهد یافت.

وی به جزئیات بیشتر خسارت ناشی از توفان شب گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در شهرستان بهشهر 22 واحد مسکونی از 70 تا 100 درصد تخریب شد، در روستاهای بهشهر نیز 100 واحد مسکونی از 50 تا 70 درصد دچار خسارت شدند.

رمضان زاده بیان داشت: میزان خسارت در شهر سورک تخریب 60 واحد مسکونی اعلام شده است.

مدیر کل بازسازی و حوادث غیر مترقبه استان مازندران از اعزام نیرو‌های امدادی و خدماتی اعم از اورژانس، هلال احمر، نیروی انتظامی، بسیج و گروه‌های مردمی به مناطق آسیب دیده خبر داد و گفت: این گرو‌ها در حال ارسال مواد غذایی، چادر، آب آشامیدنی و مایحتاج عمومی هستند.

وی در پایان گفت: بر اثر توفان شدید آب و برق تعدادی از روستاهای مازندران قطع شد.