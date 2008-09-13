دنیای امروز به خانواده کامل نیازمند است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر غلامعلی افروز در طرح آموزش شکوفایی اخلاق متعالی در خانواده رضوی با بیان مطلب فوق افزود: رابطه اصل خانواده است و اگر افراد مقید به آن بوده و بها دهند انسانهای موفق و خلاقی خواهند بود.

وی با اشاره به این نکته که برخی افراد به دلیل کم رویی فاقد قدرت ارتباط هستند، گفت: کم رویی محصول خانواده خام و نا پخته است که والدین این خانواده ها کمال زد ، دیکتاتور منش یا خود کم رو هستند که این کم رویی منجر به افسردگی یعنی بزرگترین مشکل روانی قرن حاضر می شود.

دکتر افروز با بیان این مطلب که کم رویی ارثی نیست بلکه یادگرفتنی است، عنوان کرد: دانش ما به مسائل تربیتی و خانواده زیاد است اما باور ما پیرامون این امر ضعیف می باشد و این در حالی است که باورهای ما بر دو رکن شناخت و احساس استوار است که اگر آن را غنی کنیم شاهد رفتارهای متعالی خواهیم بود.

وی با تاکید براین موضوع که خانواده تنها نهاد فطری بشری است که خداوند آن را خلق کرده است، گفت: مسجد، اداره، سازمان و... نهادهای فرعی بوده و ما باید نگذاریم خانواده این نهاد اصلی قربانی فرعیات شود.

دکتر افروز در ادامه با توضیح این نکته که خلقت خداوند زوج است و خانواده کامل متشکل از زن و مرد است، عنوان کرد: بچه فرع خانواده و مهمان و هبه اوست و خانواده ها نباید با فراموش کردن اصل خانواده با بحثهای کلیشه ای خود چون برای بچه ها می سوزم و می سازم و ... بچه ها را زیر بار منت خود له کنند.

وی همچنین خطاب به دختران و پسران در آستانه ازدواج نیز گفت: در گستره انسانی برای هر دختر و پسر، پسر و دختری خلق شده و آمار ایران نشان می دهد که در ازای هر هزار دختر 18 تا 30 سال در آستانه ازدواج هزار و 18 پسر وجود دارد که برخی این آمار را به غلط ارائه می دهند.

دکتر افروز با بیان این مطلب که ارائه آمار اشتباه لطمات جبران ناپذیری به دختران وارد می کند، اظهار داشت: این امر باعث زمینه های فساد در جامعه به دلیل افسردگی در دختران می شود.