حاصل حضور صهیونیستها در هر جای دنیا تنها قتل و غارت است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در خطبه های این هفته نماز جمعه این شهرستان ، اظهار داشت : 25 شهریور یادآور سالروز اشغال بیروت و جنایات صهیونیست ها در کشور فلسطین است .

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به سالروز کشتار فلسطینیان توسط رژیم اشغالگر قدس ، تاکید کرد : این رژیم صهیونیستی که تاکنون خود را به عنوان یک قدرت شکست ناپذیر می پنداشت امروز در مقابل نیروی حزب الله لبنان یک شکست خورده واقعی است .

وی افزود : امروز در حالی به استقبال روز قدس می رویم که شاهد آشکار شدن وعده الهی در زمینه پیروزی مسلمانان و حذف اسراییل از صحنه روزگار هستیم .

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به روز اکرام اشاره کرد و بیان داشت : در ماه مبارک رمضان باید سنت اطعام دهی ایتام و فقرا بیش از پیش تقویت شود .

وی اکرام ایتام را از سنت های حسنه در دین مبین اسلام دانست و خواستار حضور فعال و مشارکت همه جانبه مردم در ادای این سنت حسنه الهی شد .

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با تاکید بر اینکه همه افراد باید حرمت ماه مبارک رمضان را نگه دارند ، خطاب به روزه خواران گفت : اگر دین ندارید از عذاب الهی بترسید .

خطیب جمعه خرم آباد بر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در همه برهه ها به ویژه در ماه مبارک رمضان تاکید کرد و خواستار ادای این وظیفه اجتماعی از سوی همگان شد .

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به مشکلات استان اشاره کرد و از عزم جدی مسئولان و نمایندگان استان برای رفع این موانع خبر داد .

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد : یکی از مشکلات موجود در استان نرخ بالای بیکاری در این استان است که مسئولان باید توجه ویژه ای برای رفع این مشکل به خرج دهند .