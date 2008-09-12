درگیری تظاهرکنندگان کشمیری با پلیس هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر از مردم مسلمان کشمیر تحت حاکمیت هند علیه دولت این کشور به خیابان ها ریختند.

این تظاهرات در سری نگر اتفاق افتاد و پیش از انجام آن، هزاران پلیس هند به منظور کنترل تظاهرات در خیابان ها حضور یافته بودند که در درگیری پلیس با تظاهرکنندگان تعدادی زخمی شدند.

کشمیر تحت حاکمیت هند در ماههای اخیر، شاهد بزرگترین تظاهرات مردمی علیه دولت هند از سال 1989 بوده است.

مردم کشمیر که دارای اکثریتی مسلمان هستند نسبت به تبعیض دولت هند درباره مسلمانان و همچنین تغییر بافت جمعیتی مناطق مسلمان نشین و اسکان هندوها در این منطقه معترض هستند.