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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تشکیل ستاد ساماندهی تشکلهای خیریه دانشگاهها

تشکیل ستاد ساماندهی تشکلهای خیریه دانشگاهها

ستاد ساماندهی تشکلهای خیریه دانشگاهها با حضور نمایندگان بیش از 10 سازمان و وزارتخانه اعم از وزارتخانه های علوم، رفاه، تعاون و ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان هلال احمر، سازمان ملی جوانان و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تشکیل می شود.

سید محمد خرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم طی مکاتبه ای با این دستگاهها خواستار شده تا یک نماینده برای ستاد ساماندهی تشکلهای خیریه دانشگاهها معرفی کنند و وزارتخانه ها و سازمانهای مورد نظر از این طرح استقبال کرده اند.

وی افزود: آیین نامه خاصی برای ساماندهی و حمایت از تشکلهای خیریه دانشگاهها به تصویب مرجع خاصی نرسیده و کار به صورت ستادی دنبال می شود و این ستاد با حضور نمایندگان بیش از 10 دستگاه تشکیل می شود که توان خود را در راستای حمایت از تشکلهای خیریه دانشگاهها بر عهده می گیرد.

مسئول ساماندهی تشکلهای خیریه دانشگاهی در اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم از برگزاری گردهمایی کشوری تشکلهای خیریه دانشگاهها بعد از ماه رمضان خبر داد و گفت: 48 تشکل خیریه فعال در دانشگاهها شناسایی شده اند و طرح ساماندهی تشکلهای خیریه دانشگاهها با پیشنهاد تعدادی از تشکلهای خیریه دانشگاههای تهران اجرا می شود.

خرم با بیان اینکه تشکلهای خیریه دانشگاهها عموما مستقل هستند، گفت: این تشکلها به صورت خودجوش فعالیت می کنند و در دانشگاهها چندان ساماندهی نشده اند. این تشکلها عموما به صورت کانون یا هیئت های مذهبی یا تشکل در دانشگاهها ثبت شده و مجوز فعالیت گرفته اند.

کد مطلب 748233

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