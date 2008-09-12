نبرد صدرنشینی بین دورتموند و شالکه / بایرن در زمین کلن به میدان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های بورسیا دورتموند و شالکه که در حال حاضر با هفت امتیاز و تنها به خاطر تفاضل گل به ترتیب رده های سوم و اول جدول رده بندی بوندس لیگا را به خود اختصاص داده اند، فردا شب در دیدار حساس برابر هم به میدان می روند که تیم پیروز این مسابقه می تواند جایگاهش را در بین تیم های بالای جدول تحکیم بخشد.

البته در یکی دیگر از دیدارهای این هفته بایرن مونیخ که پس از دو نتیجه تساوی هفته گذشته با نتیجه 4 بر یک برابر هرتابرلین پیروز شد تا کلینزمن سرمربی جدید خود را از انتقادات ابتدای فصل دور کند، مهمان کلن است و در صورت کسب 3 امتیاز این دیدار می تواند به جمع بالانشینان بوندس لیگا باز گردد.

- برنامه دیدارهای هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های آلمان به شرح زیر است:

جمعه - 22/6/87

* اینتراخت فرانکفورت - کارلسروهه

شنبه - 23/6/87

* وردربرمن - انرگی کوتبوس

* هافنهایم - اشتوتگارت

* اف ث کلن - بایرن مونیخ

* بورسیا دورتموند - شالکه 04

* هرتابرلین - ولفسبورگ

* هامبورگ - بایرلورکوزن

یکشنبه - 24/6/87

* بوخوم - آرمینیا بیله فلد

* هانوفر - بورسیا مونشن گلادباخ

جدول رده بندی مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان به شرح زیر است:

1- شالکه 7 امتیاز- تفاضل گل 4+

2- هامبورگ 7 امتیاز- تفاضل گل 3+

3- دورتموند 7 امتیاز- - تفاضل گل 2+

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17- انرگی کوتبوس یک امتیاز - تفاضل گل 4-

18- هانوفر یک امتیاز - تفاضل گل 5-