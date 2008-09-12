تیم ملی والیبال نشسته ایران فینالیست شد / یک قدم تا مدال طلا

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به پکن، تیم ملی والیبال نشسته کشورمان امروز درمرحله نیمه نهایی سیزدهمین دوره بازی های پارالمپیک موفق به شکست روسیه و صعود به مرحله نهایی این رقابت ها شد.

ملی پوشان والیبالیست کشورمان سه گیم نخست دیدار مقابل روسیه را به ترتیب با برتری (25 بر 22)، (25 بر 13) و (25 بر 20) خود تمام کردند تا با پیروزی مقتدارنه 3 بر صفر راهی فینال بازی های پارالمپیک 2008 پکن شوند. این دیدار در سالن دانشگاه کشاورزی پکن برگزار شد.

تیم ملی والیبال نشسته کشورمان که با پیروزی مقابل تیم های ژاپن، برزیل و مصر و کسب 6 امتیاز به عنوان تیم صدرنشین گروه خود به مرحله دوم بازی های پارالمپیک پکن راه یافته بود، دوشنبه هفته آینده برای تصاحب عنوان نخست و مدال طلای مسابقات به مصاف تیم بوسنی - قهرمان رقابت های پارالمپیک 2004 آتن - می رود.

دیدار تیم های ایران و بوسنی ساعت 18 در سالن دانشگاه کشاورزی پکن برگزارمی شود. تیم والیبال نشسته کشورمان تاکنون چهار عنوان قهرمانی بازی های پارالمپیک پکن را از آن خود کرده است.