6 هزار یتیم در لرستان فاقد حامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، غلامرضا متقی ظهر امروز در سخنان پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد ، اظهار داشت : در حال حاضر بیش از 180 هزار نفر در قالب 70 هزار خانواده تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند که این امر نشان دهنده فقر و محرومیت در لرستان است .

وی با تاکید بر ضرورت محرومیت زدایی در لرستان ، از اجرای طرح های خودکفایی در این استان خبر داد و عنوان کرد : تاکنون بیش از 16 هزار نفر در لرستان در قالب طرح های خودکفایی کمیته امداد خمین (ره) خودکفا شده اند .

متقی همچنین با بیان اینکه هم اکنون بیش از 53 هزار نفر از دانش آموزان لرستان تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند ، بیان داشت : صدها نفر از این دانش آموزان به درجات بالای علمی رسیده اند و معدل بسیاری از این دانش آموزان بیشتر از دانش آموزان دیگر است .

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان با اشاره به ولادت امام حسن مجتبی (ع) و روز اکرام ، گفت : توصیه های زیادی در قرآن پیرامون انفاق به فقرا شده است که این امر نشان دهنده توجه دین مبین اسلام به اکرام ایتام و محرومان است .

وی با اشاره به طرح های کمیته امداد در ماه مبارک رمضان ، یادآور شد : در ماه مبارک رمضان سه فراخوان اطعام نیازمندان ، اکرام ایتام و مفتاح الجنه برگزار خواهد شد .

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان از همه مردم و خیران لرستانی خواست با مشارکت در طرح اکرام ایتام کمیته امداد امام خمینی (ره) را در یاری رسانی به یتیمان کمک کنند .