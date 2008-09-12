به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سفره های گشوده و کنار هم، صف در صف قد کشیده و پهن شده است. نور چراغهای صحن هدایت می ریزد روی سفره ها و صدای الله اکبر اذان در فضا بلند می شود. نمازگزاران اقامه می کنند و تکبیرة الاحرام، آیات الهی زیر لب زمزمه می شود. رکوع نمادی از خشوع را در دلها متجلی می کند و در سجده به اوج می رسد.



نمازگزاران حرم رضوی که به میهمانی نور دعوت شده اند، نماز که به پایان می رسد، به طور منظم به سوی سفره های افطاری هدایت می شوند.

حرم مطهر رضوی مثل هر سال پذیرای زائران روزه دار است. ضیافت افطاری از زیباترین مراسم ماه خدا در بارگاه عزیزترین بندگانش است. این ضیافت سالانه میهمانان بسیاری دارد و عاشقان بسیاری نیز دعوتنامه حضور دریافت می کنند.

معاون اماکن متبرکه و امور زائرین حرم مطهر رضوی از پذیرایی بیش از 300 هزار نفر از زائران و مجاوران این بارگاه ملکوتی در «طرح اکرام رضوی» ویژه ماه مبارک رمضان خبر می دهد.

محمود ممتاز با تشریح برنامه های این معاونت در ماه مبارک رمضان می گوید: یکی از عمده ترین برنامه های ما در این ماه عمل به سنت حسنه پهن کردن سفره های افطاری در صحن هدایت حرم مطهر ثامن الحجج(ع) است.

وی با اشاره به رشد دو برابری پذیرایی از زائران بارگاه منور امام رضا(ع) در مراسم افطاری امسال خاطرنشان می کند: سال گذشته در مجموع از 100 هزار نفر در مراسم افطاری صحن هدایت حرم مطهر رضوی پذیرایی شدکه امسال روزانه بیش از 6 هزار نفر و در مجموع یک ماه 200 هزار نفر دعوت می شوند.

ممتاز با تأکید بر توزیع تصادفی دعوتنامه های افطاری تصریح می کند: امسال با شناسایی بیش از 600 مسجد سطح شهر، به صورت تصادفی یک یا چند مسجد انتخاب و بعد از نماز ظهر و عصر دعوتنامه ها میان نمازگزاران توزیع می شود.

وی می افزاید: روزانه 12 اکیپ از خدمه به مساجد سطح شهر مشهد اعزام می شوند و فیشهای مراسم افطاری شب بعد را توزیع می کنند.

رئیس اداره مهمانسرای حضرت رضا(ع) با بیان اینکه مهمانسرا در ماه مبارک رمضان روزانه پذیرای سه هزار زائر در ضیافت افطاری است، عنوان می کند: با احتساب این تعداد در مجموع بیش از 300 هزار نفر در ایام ماه مبارک رمضان از خوان گسترده این حضرت بهره مند می شوند.

غلامرضا وحیدیان درخصوص نحوه توزیع دعوتنامه های مهمانسرای حضرت رضا(ع) می گوید: این دعوتنامه ها به صورت تصادفی در زائرسراها و هتلهای سطح شهر همچون روال گذشته توزیع می شود.

وی می گوید: حدود 600 هتل و زائرسرا در سطح شهر مشهد و حومه شناسایی شده است که به صورت روزانه توسط خادمین به صورت تصادفی در این اماکن توزیع می شود.

وحیدیان با اشاره به نظم میهمانان در زمان پذیرایی خاطرنشان می کند: زائران با نظم خود به ما یاری رسانده و سبب می شوند که برای گسترش این سفره ها در آینده برنامه ریزی بهتری داشته باشیم.

رئیس اداره تسهیلات زائران حرم مطهر رضوی می گوید: زائران ناتوان و سالمند در ایام ماه مبارک رمضان در قالب طرح «یا معین الضعفا» به مراسم افطاری صحن هدایت دعوت می شوند.

حسین دهقان می افزاید: در طرح «یا معین الضعفا» به صورت هفتگی، حدود 40 نفر از افراد ناتوان، سالمند و معلول به بارگاه منور امام رضا(ع) مشرف می شوند.

وی با بیان اینکه در مناسبتهای مختلف مذهبی این تعداد به 200 نفر افزایش می یابد، خاطرنشان می کند: سزاوار است افرادی که کمتر مورد توجه اطرافیان و آشنایان قرار می گیرند و چشم امید به خادمان این بارگاه منور دارند، با احترام و اکرام در حرم مطهر امام رضا(ع) از فیض زیارت بهره مند شوند.

دهقان می گوید: این طرح با هدف خدمت به افراد سالمند، ناتوان و معلولی که کمتر امکان تشرف به بارگاه منور رضوی را دارند، اجرا می شود.

وی می افزاید: این طرح همواره مورد توجه مشتاقان زیارت بارگاه منور رضوی قرار گرفته است.