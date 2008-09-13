حفظ آینده خزر نیازمند مشارکت کشورهای ساحلی است

حمیدرضا غفارزاده در گفتگوبا خبرنگار مهر در رشت، افزود: خزر دریایی از فرصتها و چالشها است که برای سالم ماندن نیاز به حمایت و توجه همه دارد.

وی گفت: این دریای ارزشمند با کمک کشورهای حاشیه آن سالم می ماند چراکه با ابزار قانونی ، توافقها نهایی و اجرای قوانین درست محیط زیست خزر دچار بحران نمی شود.

مدیر سپ ، همچنین مهمترین چالش نهادی موجود در این منطقه را بی توجهی مردم و دولتها به محیط زیست ، و جوانی نهادهای زیست محیطی و قدرت کم آنها دانست.

دکترغفار زاده خاطرنشان کرد: نگرانی بزرگ من این است، درآمد نفت که مانند پنجره‌ای برای کشورهای این منطقه به روی جهان بازشده به جای فرصت تبدیل به یک چالش شود.

وی تاکید کرد: درآمد نفتی اگر به درد توسعه پایدار نخورد مشکلات زیست محیطی و اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

مدیر برنامه محیط زیست دریای تاکید کرد: هنرمدیران سیاسی، محیط زیست، کارشناسان و مردم باید این باشد که فرصتها را به عنوان ابزاری برای مقابله با چالشها به خدمت گرفته شود.

دکترغفارزاده خاطرنشان کرد: اگر از فرصتهای بی‌نظیر موجود در این دریا برای رفع چالشهای کنونی استفاده نشود در آینده‌ای نه چندان دور نه تنها برای کشورهای حاشیه بلکه برای جهانیان مشکلات بسیار و حسرت‌های فراوان به جا خواهد ماند .

مدیر برنامه محیط زیست دریای خزر(CFP) در سال ‪ ۱۹۹۸‬به عنوان نمادی از خواست منطقه‌ای و همکاری‌های مشترک بین کشورهای حاشیه این دریا به منظور مقابله با مشکلات زیست محیطی خزر تاسیس شد.

هدف اصلی ‪ CEP‬حفاظت از محیط زیست خزر و دستیابی به بهره‌وری اقتصادی بلند مدت برای مردم منطقه است.