شانس بالای لیونی برای جانشینی اولمرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طبق نظرسنجی انجام گرفته توسط روزنامه صهیونیستی معاریو، زیپی لیونی، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در مقایسه با شائول موفاز، وزیر حمل و نقل این کشور با نسبت 46 به 28 جلوتر است.

همچنین نظرسنجی روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت نشان می دهد لیونی با 47 درصد به 32 درصد از موفاز پیشی گرفته است.

این نظرسنجی ها پیش بینی می کنند لیونی با کسب بیشتر از 40 درصد آراء ریاست کادیما را عهده دار شود.

انتخابات مقدماتی ریاست حزب کادیما روز ‪ ۱۷‬سپتامبر برگزار می ‌شود.

پس از افشا شدن فساد مالی "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و بازجوئیهای متعدد از وی بحث کنار رفتن او از این پست جدی تر از قبل شد و اولمرت هفته گذشته اعلام کرد که در ماه سپتامبر و پس از انتخابات درون حزبی حزب کادیما از پست نخست وزیری و ریاست کادیما کناره گیری می کند.