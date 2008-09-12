به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان "پپ گواردیولا" که در هفته نخست رقابت های فصل جاری لالیگا برابر تیم نومانسیا تن به شکست دادند تا شگفتی بزرگ آن هفته را رقم بزنند، فردا شب در ورزشگاه نیوکمپ میزبان ریسینگ سانتاندر هستند و مطمئنا برای کسب پیروزی و اعاده حیثیت برنامه خاصی دارند.

همچنین یکشنبه شب هم تیم رئال مادرید پس از شکست در مسابقه نخست خود برابر دیپورتیوو لاکرونیا، میزبان نومانسیا است و شاگردان شوستر برای فرار از بحران ابتدای فصل به پیروزی در آن دیدار نیاز دارند. البته آنها نباید از تیم نومانسیا غافل شوند زیرا این تیم پس از شکست بارسلونا، انگیزه فراوانی برای پیروزی مقابل دیگر تیم قدرتمند اسپانیایی را دارد.

برنامه دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال لالیگا به شرح زیر است:

شنبه - 23/6/87

* بارسلونا - ریسینگ سانتاندر

* وایادولید - اتلتیکو مادرید

* سویا - اسپورتینگ گیخون

یکشنبه - 24/6/87

* ختافه - رئال بتیس

* مالاگا - اتلتیک بیلبائو

* مایورکا - اوساسونا

* رکرتیوو اوهلوا - اسپانیول

* ویارئال - دیپورتیوو لاکرونیا

* رئال مادرید - نومانسیا

* آلمریا - والنسیا