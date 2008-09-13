طرح معدوم کردن سگهای ولگرد در گناباد مجری ندارد

به گزارش خبر نگار مهر در گنایاد، این معضل در شهر بیدخت به خصوص در مزارع کشاورزی جعفر آباد به حدی گسترش یافته که کشاورزان به خاطر ترس و وحشت از سگ گزیدگی، از آبیاری مزارع خود صرف نظر می کنند.

یک شهروند بیدختی در این باره گفت: وجود سگهای ولگرد در مزارع کشاورزی و برخی از نقاط این شهر، سلامت و آسایش ساکنان این منطقه را به خطر انداخته است.

حسین کاخکی افزود: این حیوان یا به تنهایی و یا به صورت گله های بزرگ ظاهر شده و باعث ایجاد رعب و وحشت برای کشاورزان و ساکنان این شهر می شوند.

شهروند دیگری نیز گفت: مردم به دلیل ترس از خطر حمله سگهای ولگرد به ویژه در شب، جرات تردد در کوچه و پس کوچه های این شهر را ندارند و کار آبیاری مزارع در شبها را انجام نمی دهند.

سگهای ولگرد در نیمه های شب

محمدعلی خدادادی افزود: سگهای ولگرد در نیمه های شب وارد کوچه ها وخیابانهای داخل شهر می شوند و ساکنان شهرکهای تازه احداث شده و محلات حاشیه ای بیشتر از دیگر شهروندان از وجود این نوع حیوان آزار و اذیت می شوند.

نور الله حسینی یکی از ساکنان شهرک جوانان بیدخت نیز عنوان کرد: صدای سگهای ولگرد آسایش را از خانواده های ساکن در این محله سلب کرده است.

وی افزود: سگهای ولگرد با پاره کردن کیسه های زباله و پخش آنها در کوچه، سبب آلوده شدن محیط می شوند.

حسینی ادامه داد: با توجه به زیاد بودن این حیوانات، احتمال ابتلای افراد به بیماریها از جمله هاری و کیست هیداتیک به واسطه تماس با سگ و یا سگ گزیدگی بالا رفته است و مسئولان امر باید نسبت به اتلاف این حیوان خطرناک بیش از پیش تلاش کنند.

شهردار بیدخت در این باره گفت: سال گذشته با همکاری اداره محیط زیست شهرستان بالغ بر ٤٨ قلاده سگ ولگرد در سطح شهر بیدخت معدوم شد ولی در سال جاری با توجه به مصوبه بند دو کارگروه بهداشت، درمان و تامین اجتماعی شهرستان، مقرر شده موضوع اتلاف سگهای ولگرد از طریق اداره کل محیط زیست پیگیری شود.

بنابراین طبق روال گذشته با همکاری این اداره با ستادهای اتلاف مستقر در شهرداریها، نابودی سگهای ولگرد انجام و هزینه های مربوط طبق روال قبلی پرداخت می شود.

دستگاه مسئول معدوم کردن سگهای ولگرد باید مشخص شود

مهدی زاده افزود: با توجه به ازدیاد سگهای ولگرد در شهر بیدخت که اغلب در داخل و اطراف شهر و بعضا داخل محوطه بیمارستان ١٥ خرداد پرسه می زنند و مزاحمت ایجاد می کنند، هر یک از اعضای ستاد اتلاف سگهای ولگرد، باید وظیفه خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: دستگاه مسئول معدوم کردن سگهای ولگرد باید مشخص شود و طبق برنامه ریزی به حل این معضل در شهرستان بپردازد.

مهدی زاده با اشاره به اینکه بحث معدوم کردن سگهای ولگرد در همه شهرستانها بلاتکلیف است، گفت: هنوز در مورد اینکه معدوم کردن باید به چه نحوی صورت گیرد، تصمیم گیری نشده است در صورتی که قبلا نحوه معدوم کردن با گلوله و با همکاری نیروی انتظامی صورت می گرفته که اجازه این همکاری از نیروی انتظامی نیز گرفته شده است.

وی با بیان اینکه شهرداری وسیله و ابزار معدوم کردن را در اختیار ندارد، گفت: وظیفه ما فقط جمع آوری، دفن بهداشتی و اصولی لاشه های معدوم شده است و کشتار باید توسط دستگاه های دارای تجهیزات صورت گیرد.

شهرداری وسیله و ابزار معدوم کردن را در اختیار ندارد

یک مسئول در بهداشت محیط شهرستان گناباد نیز ضمن تایید مشکلات به وجود آمده بر اثر افزایش سگهای ولگرد در شهرهای بیدخت و گناباد گفت: کار اتلاف سگهای ولگرد بر اساس قانون بر عهده دهیاریها و شهرداری هاست.

وی افزود: سگهای ولگرد قبل از این با هماهنگی نیروی انتظامی و توسط ماموران این نیرو به واسطه اصابت گلوله معدوم می شدند اما با توجه به جلوگیری از حوادث احتمالی جنبی و پیشگیری از اصابت تیر به رهگذران، این کار با روش ملایم انجام می شود و سگهای ولگرد پس از زنده گیری معدوم می شوند.

وی ادامه داد: بهداشت محیط فقط بر طریقه دفن و معدوم کردن این جانوران ولگرد نظارت دارد تا مشکلات بهداشتی برای شهروندان پس از کشتن آنها به وجود نیاید.

حسن مروی دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان گناباد در این زمینه گفت: سگهای ولگرد محیطی پر از ترس و استرس را برای کشاورزان در سایر مناطق شهرستان به خصوص مناطق شهری گناباد و بیدخت به وجود آورده اند و از سویی خطر گازگرفتگی توسط سگ و ابتلا به بیماریهای خطرناک به واسطه این حیوان وجود دارد.