کیوسکهای اطلاع رسانی برای پاسخگویی به ارباب رجوع تولید شد

مهندس حمید رضا کاویانی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کیوسکهای اطلاع رسانی به منظور خدمت رسانی و اطلاع رسانی بهتر به مردم طراحی و تولید شد، گفت: در سازمانهایی که مراجعان زیادی دارند با نصب این کیوسکها می توان به طور مستقیم اطلاعات مورد نیاز را دریافت کرد.

وی کیوسکهای اطلاع رسانی را شامل stand و نرم افزار دانست و افزود: چارچوب اصلی این دستگاه (Stand) دارای ظاهری ساده است که کاربر به راحتی می تواند از آن استفاده کند.

کاویانی بخش نرم افزاری را مهمترین بخش سیستم ذکر کرد و اظهار داشت: اطلاعاتی که قرار است مردم از سازمانها و ادارات دریافت کنند از طریق نرم افزار سیستم ارائه می شود. بنابراین هرچه طراحی نرم افزار مناسب تر باشد کاربر راحت تر با این سیستم ارتباط برقرار می کند.

وی ادامه داد: از این رو نرم افرار این سیستم به گونه ای طراحی شده است که قادر است با سرعت و دقت زیادی اطلاعات مورد نظر هر سازمان را ارائه دهد و اگر هر سازمانی بخواهد خدمات ویژه ای ارائه دهد این نرم افزا قابل تغییر است.

مجری طرح با اشاره به انواع کیوسکهای اطلاع رسانی اضافه کرد: این کیوسکها در دو نوع طراحی و تولید شده است. در سازمانهایی که نیاز است کاربر در ابتدا اطلاعاتی را وارد سیستم کند، بر روی سیستم صفحه کلیدی keyboard نصب شده که می توان اطلاعات را وارد کرد. این دستگاه که به سیستم اتوماسیون سازمان متصل است می تواند بر اساس اطلاعاتی که کاربر به دستگاه وارد کرده است، پاسخ وی را ارائه دهد و یا در صورتی که کاربر با وارد کردن شماره نامه به سیستم می تواند آن را پیگیری کند.

وی افزود: نوع دیگر این دستگاهها صرفا جهت اخذ اطلاعات است.

مجری طرح با اشاره به مونیتور این کیوسکها به مهر گفت: مونیتورهای این دستگاه دارای صفحه نمایش لمسی (touch screen) است و کاربر به راحتی می توان با آن کار کند.

وی با تاکید بر اینکه فناوری استفاده از کیوسکها نوین است، گفت: استفاده همه گیر این فناوری نیاز به زمان دارد تا فرهنگ استفاده از این فناوری در کشور ایجاد شود.