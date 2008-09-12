قدرت ایران به شدت در حال افزایش است/ حزب الله لبنان قوی تر از گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز، حمله آمریکا به افغانستان و عراق با وجود تلاش واشنگتن برای جلوگیری از تاثیرگذاری ایران بر آنها به افزایش قدرت منطقه ای تهران کمک شایانی کرده است.

این روزنامه آمریکایی ادامه داده است: در شرایطی که در نتیجه تلاش های نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، چنین به نظر می رسد که دمشق از تهران فاصله گرفته اما واقعیت این است که با نفوذی که ایران روی سیاستمداران لبنان و همچنین جنبش فلسطینی حماس دارد چیزی از نفوذ منطقه ای تهران در نتیجه تلاش های فرانسه کاهش نیافته است.

این روزنامه افزود: هر چقدر هم تلاش های سارکوزی برای دور کردن بشار اسد، رئیس جمهور سوریه از تهران موفقیت آمیز بوده باشد با قدرتی که ایران با داشتن متحد قدرتمندی چون حزب الله در لبنان دارد، هنوز تهران بازیگری بزرگ در صفحه شطرنج خاورمیانه خواهد بود.

تحیلیگر واشنگتن تایمز به قدرت اجتماعی، نظامی و پارلمانی حزب الله اشاره کرد و آورد: حزب الله چنان قدرتی در همه ساختارهای اجتماعی لبنان پیدا کرده که هرگز از صحنه سیاسی لبنان قابل حذف نخواهد بود و دیگر فقط یک قدرت داخلی نبوده و دارای نفوذ منطقه ای نیز است.

این روزنامه آمریکایی همچنین در ادامه به قدرت حزب الله در تشکیل دولت لبنان و حق این گروه مقاومت برای رد قوانین مخالف سیاست این گروه اشاره کرد و دولت فواد سنیوره نخست وزیر لبنان را در مقابل مقاومت بسیار ضعیف دانست.

این روزنامه در توصیف قدرت حزب الله، ناکام ماندن تلاش ها برای خلع سلاح آن را یادآور شد و آورد: با عدم خلع سلاح حزب الله، اکنون اسرائیل مجبور به در نظر گرفتن مقاومت لبنان به عنوان یک طرف مطرح در معادلات منطقه ای خویش است.

واشنگتن تایمز به جنگ 33 حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی هم اشاره کرده و آنرا سند گفته های خود درباره قدرت روز افزون ایران و مقاومت لبنان در خاورمیانه دانست.

این روزنامه در اثبات مطالب خود درباره قدرت حزب الله، اطلاعات جدیدی که رسانه ها و سرویس های اطلاعاتی از قدرت این گروه منتشر کرده اند را یادآور شد و آورد: گزارش ها حاکی از افزایش قدرت حزب الله به پنج برابر قدرت آن در جنگ 33 روزه است.

واشنگتن تایمز ادامه داد: حزب الله در گذشته فقط پایگاههایی در جنوب لبنان داشت اما اکنون در همه جای لبنان از شمال تا جنوب پایگاههایی ایجاد کرده است.