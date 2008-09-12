تسریع در تصویب قانون انتخابات شوراهای استانی / مخالفت با توافقنامه امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شیخ عبدالمهدی کربلائی" امروز در خطبه های نماز جمعه در شهر کربلا گفت: از نمایندگان پارلمان عراق می خواهم که به سرعت قانون انتخابات شوراهای استان های عراق را تصویب کنند.

وی درادامه افزود : آیت الله سیستانی بر اهمیت رجوع به گفتگو و تکیه بر راه حل های توافقی برای عبور از بحران عراق تاکید دارد.

از سوی دیگر "ضیاء الشوکی" از اعضای برجسته جریان صدر و خطیب جمعه امروز مسجد کوفه نیز گفت: ما بار دیگر توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن را رد می کنیم همچنانکه اشغالگری را با همه اشکال آن رد می کنیم.

وی با خطاب قرار دادن شیعیان و اهل تسنن عراق تصریح کرد: ما شیعیان و اهل تسنن باید هوشیار باشیم تا دسیسه های آمریکا را در منطقه از بین ببریم و وطنمان را از اشغالگری رها کنیم.

بعد از پایان نماز جمعه امروز کوفه نمازگزاران با برپایی تظاهراتی خواستار لغو توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن شدند.