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۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۱۹

ائمه جماعات عراق تاکید کردند:

تسریع در تصویب قانون انتخابات شوراهای استانی / مخالفت با توافقنامه امنیتی

تسریع در تصویب قانون انتخابات شوراهای استانی / مخالفت با توافقنامه امنیتی

خطیب جمعه کربلا امروز از پارلمان عراق خواست تا در روند تصویب قانون انتخابات شوراهای استان های عراق سرعت ببخشد و درعین حال خطیب جمعه کوفه نیز توافقنامه امنیتی با آمریکا را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شیخ عبدالمهدی کربلائی" امروز در خطبه های نماز جمعه در شهر کربلا گفت: از نمایندگان پارلمان عراق می خواهم که به سرعت قانون انتخابات شوراهای استان های عراق را تصویب کنند.

وی درادامه افزود : آیت الله سیستانی بر اهمیت رجوع به گفتگو و تکیه بر راه حل های توافقی برای عبور از بحران عراق تاکید دارد.

از سوی دیگر "ضیاء الشوکی" از اعضای برجسته جریان صدر و خطیب جمعه امروز مسجد کوفه نیز گفت: ما بار دیگر توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن را رد می کنیم همچنانکه اشغالگری را با همه اشکال آن رد می کنیم.

وی با خطاب قرار دادن شیعیان و اهل تسنن عراق تصریح کرد: ما شیعیان و اهل تسنن باید هوشیار باشیم تا دسیسه های آمریکا را در منطقه از بین ببریم و وطنمان را از اشغالگری رها کنیم.

بعد از پایان نماز جمعه امروز کوفه نمازگزاران با برپایی تظاهراتی خواستار لغو توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن شدند.

کد مطلب 748287

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