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۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۰۹

شکست تیم فوتبال نوجوانان در دیداری تدارکاتی

شکست تیم فوتبال نوجوانان در دیداری تدارکاتی

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در دیداری تدارکاتی برابر تیم فوتبال امید شهید باباخانی تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران و امید شهید باباخانی از ساعت 15 امروز در زمین چمن کمپ تیم های ملی مقابل هم صف آرایی کردند که در پایان این دیدار شاگردان علی دوستی با نتیجه 3 بر 2 مغلوب حریف خود شدند.

در این بازی که کادر فنی تیم فوتبال نوجوانان ایران از نفرات ذخیره خود استفاده کرده بود، کاوه رضایی و فرهاد قلی زاده برای این تیم گلزنی کردند.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در چهارمین و آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی تهران، ساعت 10 صبح فردا نیز به مصاف تیم امید فجر خواهد رفت.

شاگردان علی دوستی خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا آماده می کنند. این تیم در گروه A با تیم های ازبکستان، بحرین و سنگاپور همگروه است، مسابقاتی که مهرماه سال جاری در ازبکستان برگزار می شود.
کد مطلب 748292

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