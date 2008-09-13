سقوط به رده هفدهم شاهکار جدید استقلال / پیروزی پرگل ابومسلم و پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته ششم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 30/20 دقیقه شب گذشته در شهرهای مختلف آغاز شد. در ورزشگاه یادگام امام (ره) شهر قم، تیم های صباباتری و استقلال به مصاف هم رفتند که در پایان تیم صباباتری موفق شد با نتیجه 3 بر یک شاگردان امیر قلعه نویی را شکست دهد.

در این دیدار ابتدا صباباتری در دقیقه 24 توسط شیث رضایی به گل برتری رسید اما در دقیقه 57 سیاوش اکبرپور گل تساوی را به ثمر رساند. در ادامه بازی و در دقیقه 71 عادل کلاه کج با شوتی زیبا دروازه استقلال را باز کرد. فریدون فضلی نیز در دقایق وقت اضافه گل سوم صباباتری را به ثمر رساند.

در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر رقم خورد:

* راه آهن شهرری 1- پیکان قزوین 4

- گلها : سهراب انتظاری برای راه آهن - میثم رضاپور، جهانگیر عسگری و سیدمهدی سیدصالحی( دو گل ) برای پیکان



* پاس همدان 1- پیام مشهد صفر

- گل: جوزف ادیشون دقیقه 87



* استقلال اهواز 1 - مقاومت سپاسی 1

- گلها: محمدشکرون دقیقه 52(پنالتی) برای استقلال اهواز و شهرام گودرزی دقیقه 57 برای مقاومت



* سپاهان اصفهان صفر - ملوان بندرانزلی صفر



* ابومسلم 4 - ذوب آهن صفر

گلها: عرفان اولروم دقیقه 28 ، میثم بائو دقیقه 68 ، داود دانشجو دقیقه 83 و امجد شکوه مقام دقیقه 92

در روز نخست هفته ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر که پنجشنبه شب برگزار شد پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با یک گل بازی را به مس کرمان واگذار کرد. سایپا و پگاه به تساوی یک بر یک دست یافتند و برق شیراز نیز در ورزشگاه خانگی برابر فولاد با همین نتیجه متوقف شد.

در پایان هفته ششم رقابتهای لیگ برتر تیم فوتبال برق شیراز با 11 امتیاز در صدر قرار دارد و ذوب آهن با 10 امتیاز دوم است. تیم مس نیز به لطف پیروزی شیرین برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 9 امتیازی شد و به رده سوم صعود کرد. نکته قابل توجه در جدول رده بندی لیگ تا پایان هفته ششم به سقوط استقلال به رده هفدهم برمی گردد که در طول هفت دوره گذشته لیگ برتر بی سابقه بوده است.