به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمد هادی ایازی گفت : شورایاران با توجه به اینکه با مسایل و مشکلات محلات خود آشنا هستند و آن را همواره به شهرداری و شورای شهر گزارش می کنند ، نقش چشمگیر و اساسی در پیشرفت تحولات شهری ایفا می کنند.

وی افزود : شورایاران هم در عمران و آبادانی محلات خود تلاش می کنند و هم در حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی نقش جدی و اساسی ایفا کردند.

رئیس شورای اطلاع رسانی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به موفقیت شورایاران در دوره گذشته تصریح کرد : شهروندان در عمران و آبادانی محلات خود توسط منتخبین خود نقش ایفا کردند زیرا شهرداری شهرداران مناطق را مکلف کرده بود که جلسات خاصی را برای شورایاران برگزار کند و نقطه نظرات آنان را دریافت و نسبت به حل مشکلات محلی اقدام کنند.

ایازی با بیان اینکه شورایاران می توانند تعامل خوبی با شورای شهر و شهرداری تهران داشته باشند افزود : طبیعتا شورای شهر و شهرداری تهران باید با هم یک ساز و کار اجرایی را فراهم کنند و یک تعامل تعریف شده را با شورایاران داشته باشند.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد : ما در دوره گذشته تمامی آیتمهای مختلف که در سطح محلات وجود داشت را مشخص کردیم و در اختیار شورایاریها گذاشتیم و آنها روی تک تک موارد و موضوعات اعلام نظر کردند.

وی افزود : به این ترتیب شناسنامه خاصی که طبق نظر شورایاران برای تمامی محلات مشخص و تنظیم شده بود در اختیار شهرداری قرار گرفت.

ایازی در پایان خاطرنشان کرد : در این مرحله هم چنین کاری را می توانیم انجام دهیم و منطبق با نظر مردم که از سوی شورایاران منتخب آنها به مدیریت شهری گزارش می شود نسبت به حل مشکلات اقدام کنیم.