به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، شورای مفتیان روسیه اعلام کرد: درماه مبارک رمضان در درجه اول صحبت درباره کمک به فقرا و مستضعفین است و از جمله اقداماتی که در این ماه صورت می‌گیرد می‌توان به ضیافتهای افطاری سازمانهای خیریه و کمک آنها به قشر آسیب پذیر جامعه در سراسر کشور اشاره کرد.

براساس اظهارات "آلبیر کرگانوف" معاون اول اداره مرکزی دینی مسلمانان، در ماه رمضان نه تنها به افرادی که به مساجد می‌آیند، بلکه به افرادی که توان حضور یافتن در مساجد و مراسم عبادی را ندارند نیز کمک می‌شود.

وی افزود: در بیشتر موارد ما می‌دانیم که چه افرادی به چه کمکهایی نیاز دارند. کمک به معلولان و جانبازان طبق فهرست موجود انجام می‌شود که در برخی مناطق طی همکاری با ارگانهای حکومتی تنظیم می‌شوند.

همچنین شفیع پشیخاچف معاون رئیس مرکز هماهنگی مسلمانان قفقاز شمالی تاکید کرد که نیکوکاری و کمک نباید موقت و محدود به ماه رمضان باشد بلکه باید همیشگی بوده و ادامه یابد.

معاون رئیس مرکز هماهنگی مسلمانان قفقاز شمالی یادآور شد: افزایش حمایت از مردم کم بضاعت در ماه مبارک رمضان گویای مسئولیت‌پذیری مسلمانان دربرابر هم‌کیشان خود است.

وی افزود که بیشترین فعالیت این مرکز در ماه رمضان شامل کمک به مردم و از جمله خانواده‌های پرجمعیت می‌شود.