ساخت موزه یهودیان در قاهره با مخالفت رو به رو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، علمای آثار تاریخی مصر از اقدام اقلیتهای یهودی قاهره مبنی بر ساخت نخستین موزه اسناد یهودی انتقاد بسیاری کردند. این در حالی است که شورای عالی آثار باستانی مصر این درخواست را پیش از این رد کرده بود.

علمای باستان‌شناس معتقدند که این موزه توهمی است و مخالف صریح با قوانین شورای عالی آثار باستانی به شمار می‌رود.

در ساخت این موزه قرار بود که مرکز مطالعات دانشگاه کیمبریج انگلیس، کنگره جهانی صهیونیستها در کانادا و کمیته صهیونستهای امریکا سرمایه‌گذاری کنند.

همچنین اقلیت یهودی مصر در حال راه‌اندازی یک پایگاه اینترنتی هستند تا اسناد و دستنوشته های یهودی را در آن نگهداری کنند. این پایگاه آرشیوی از زندگی و فعالیتهای صهیونیستها در قاهره قدیم به شمار می‌رود که مملو از ادعاهای خرافی و پوچ است و قرار است به نام "موصیری" یکی از خانواده‌های صهیونیست که در مصر زندگی می کنند نامیده شود که به عنوان گرامیداشت آنها به شمار می‌رود.

8 سال پیش لابی صهیونیستها در امریکا بر مصر فشار سیاسی و اقتصادی وارد کرد تا موزه یهودیان را در مصر بسازند، اما دیپلماتهای مصری توانستند که پرونده آن را به طور کامل ببندند و مخالف ساخت آنها شوند.

اما دو سال پیش دوباره این موضوع مطرح شد و یهودیان مقیم نیویورک پیشنهاد ترمیم و بازسازی آثار باستانی شهر فسطاط مصر را که هزینه‌ای بالغ بر 50 میلیون دلار در بر داشت، دادند.

دکتر محمد کحلاوی دبیرکل اتحادیه باستان‌شناسان عرب اظهار داشت که اندیشه ساخت موزه یهودیان هدفی زیربنایی دارد و تنها به اهداف فرهنگی یا تمدنی و یا تاریخی منتهی نمی‌شود بلکه آنها می‌خواهند تا فرهنگ یهودیت را در مصر اشاعه دهند و موزه نیز تأثیر بسیار زیادی در این زمینه خواهد داشت.